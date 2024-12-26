'Prens' dizisine bomba transfer! Sürpriz isim oyuncu kadrosunda

Başrollerini Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Onur Özaydın ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.

ÜNLÜ İSİM KADROYA GİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Binnur Kaya, “Prens” dizisinin 3. sezonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaya, Osmanlı’dan karakterlerin de yer alacağı yeni sezonda, Venedik Kraliçesi rolüyle ekranlara dönecek.

Geniş oyuncu kadrosu ve tarihi dokulara yapılan göndermeleriyle dikkat çeken “Prens,” izleyicilere sürükleyici bir sezon vaat ediyor. Binnur Kaya’nın katılımıyla diziye yeni bir soluk kazandırılması hedefleniyor.