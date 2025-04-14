Prens dizisinin üçüncü sezon tarihi belli oldu

Komedi dizisi Prens 3. sezonuyla geri dönüyor! Büyük merakla beklenen yeni sezonun yayın tarihi sonunda belli oldu.

Giray Altınok'un başı yasa dışı bahis reklamıyla dertte!

Nisan ayında yayınlanması beklenen Prens’in yeni sezonu, ufak bir gecikmeyle de olsa izleyicilerl buluşacak. Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı ve Kerem Özdoğan ile birlikte senaryosunu yazdığı Prens iki sezonu ile de gündem olmuştu.

Prens dizisine bomba transfer!

“Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?” sorusunun cevabı ise 9 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

9 Mayıs Cuma günü, Max ekranlarında dizi yeni bölümlerle izleyicisinin karşısında olacak.

Prens’in 3. sezonu için start verildi!

Kadın karakterlerin ön planda olacağı bu sezonda, Prens’in maceraları sürecek. Diziye bu yıl Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk, Burak Dakak gibi isimlerle birlikte Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün ve Gizem Ayaz gibi güçü isimler de dahil oldu.