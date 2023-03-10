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Prens Edward'a bugüne kadar İngiltere'de sadece 4 kişiye verilen unvan verildi

İngiltere Kralı Charles, son olarak babası Prens Philip'in sahip olduğu Edinburgh Dükü unvanını, küçük kardeşi Prens Edward'a verdi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:32
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Prens Edward Edinburgh Dükü ilan edildi

Prens Edward'a bugüne kadar İngiltere'de sadece 4 kişiye verilen unvan verildi
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İngiltere Kralı Charles, 2021'de ölen babasının "Edinburgh Dükü" unvanını kardeşi Wessex ve Forfar Kontu Prens Edward'a verdi.

DOĞUM GÜNÜNDE ‘DÜKLÜK’ HEDİYE EDİLDİ

Buckingham Sarayı, Prens Edward'ın 59. doğum günü dolayısıyla kendisine ağabeyi Kral Charles tarafından "Edinburgh Dükü" unvanının verildiğini açıkladı. Prens Edward'ın bu unvanı almasıyla eşi Sophie Rhys-Jones da, "Edinburgh Düşesi" oldu.

Yapılan açıklamada, Dük ve Düşes'in, Prens Philip döneminde başlatılan gençlere yönelik çalışmaları devam ettirecekleri belirtildi.

SADECE 4 KİŞİ BU UNVANI ALDI

Düklük unvanı Prens Philip’e 1947 yılında, tahta çıkmadan önce Edinburgh Düşesi unvanına sahip olan Prenses Elizabeth ile evlenmesi üzerine verilmişti. Ülke tarihinde unvanı şimdiye kadar 4 kişi taşıdı. 1726 yılında Kral 2. George'un en büyük oğlu Prens Frederick, 1764 yılında Kral 3. George’un kardeşi Prens William, 1866 yılında Kraliçe Victoria’nın ikinci oğlu Prens Alfred ve 1947 yılında Kraliçe 2. Elizabeth’in kocası Prens Philip bu unvanı taşıyan kişiler olmuştu.

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