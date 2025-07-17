Prens Harry, annesi Diana’nın izinden gitti: Mayın tarlasında umut yürüyüşü

Birleşik Krallık Prensi Harry, Angola'da sivil halkın hâlâ ölüm riskiyle yaşadığı bölgelerde yürüttüğü ziyaretle, annesi Prenses Diana’nın 1997'de başlattığı mayınla mücadele misyonuna yeni bir halka ekledi. Prens, yıllar önce annesinin yürüdüğü mayınlı patikanın yakınındaki bir köyde çocuklarla bir araya geldi. Söz konusu alan, Prenses Diana'nın mayın temizleme çalışmalarına dikkat çektiği simgesel yürüyüşünün ardından tamamen temizlendi. Bugün o bölgede yer alan okulun adı: Princess Diana School.

HALO TRUST'UN ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Prens Harry, ziyareti sırasında Britanya merkezli mayın temizleme kuruluşu Halo Trust’ın çalışmalarına destek verdi. Kurum, Angola'da bugüne kadar 120.000 mayını temizledi. Ülke genelinde ise hâlâ yaklaşık 1000 mayın tarlası olduğu tahmin ediliyor. 2008'den bu yana 60.000 kişi ya mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti ya da sakat kaldı. Prens Harry, “Savaşın kalıntıları her gün can almaya devam ediyor” diyerek bu trajedinin hâlâ sürdüğüne dikkat çekti.

Halo Trust CEO’su James Cowan, “Angola halkıyla omuz omuza, son mayın da yok edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasıyla kurumun kararlılığını vurguladı. Prens Harry, bu kapsamda Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile de bir araya geldi. Görüşmede hükümetin mayın temizleme çalışmalarına verdiği destek övgüyle karşılandı.

GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE GELECEĞE UMUT

Prenses Diana'nın 1997’de Angola’da mayın tarlasında çektirdiği fotoğraf, o dönem tüm dünyada yankı bulmuştu. O görüntüler, mayın kullanımının siviller üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekmiş ve uluslararası alanda mayın yasağı taleplerini artırmıştı. Ancak Diana bu çıkışı nedeniyle bazı İngiliz politikacılardan eleştiri almıştı.

Bugün gelinen noktada, Diana'nın o dönem yürüdüğü alanın bir yaşam merkezine dönüşmesi, sembolik olduğu kadar somut bir başarıyı da gösteriyor. Prens Harry'nin de aynı alanlarda yürümesi, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda sürdürülen mücadelenin canlı bir temsili olarak değerlendiriliyor.

Angola’da mayınsız bir gelecek için verilen bu mücadele, hem Diana’nın mirasına hem de Harry’nin kararlılığına yakışır bir anlam taşıyor.