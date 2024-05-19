Prens Harry ve eşi ABD’nin aradığı adamın uçağını kullandı. İngiliz kraliyet ailesi büyük krizin eşiğinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Prens Harry ve eşi ABD’nin aradığı adamın uçağını kullandı. İngiliz kraliyet ailesi büyük krizin eşiğinde
İngiliz kraliyet ailesi büyük bir krizin eşiğine geldi. ABD’de yaşayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’a uçak tahsis eden isim ABD’nin aradığı bir iş adamı çıktı.

İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle büyük bir krize neden olabilir. Prens Harry ve eşinin Nijerya ziyareti için kullandığı uçak, ABD’nin dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından aradığı Dr. Allen Onyema’nın sahibi olduğu havayolu şirketinin çıktı. Ayrıca Prens Harry ve Meghan Markle, Onyema ile birlikte görüntülendi.

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Onyema, Nijerya’da oldukça tanınan bir isim. Dünya kamuoyu ise bu ismi ABD’nin 2019 yılında açtığı bir federal soruşturma ile tanıdı. ABD Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak Onyema'nın "uçak alımına dayalı sahte belgeler içeren bir plan çerçevesinde Nijerya'dan ABD'deki banka hesapları aracılığıyla 20 milyon dolardan fazla para transfer ettiği için banka dolandırıcılığı ve kara para aklama ile suçlandığını" duyurmuştu.

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Onyema'nın aklanan parayı kısmen bir Lexus, bir Rolls Royce, bir Mercedes ve Prada ve Louis Vuitton'dan tasarım ürünler satın almak için kullandığı iddia ediliyor.

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Harry ve Meghan'ın havayolu CEO'suna karşı yapılan suçlamalardan haberdar olup olmadıkları belli değil.

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