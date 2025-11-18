ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Beyaz Saray’da bir araya geldi.

İki lider görüşme öncesinde, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Prens Selman, 2018'de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda suikasta uğrayarak öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu da cevapladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

"Bu çok acı verici ve büyük bir hata" diyen Selman, "Gazeteci olarak, birinin hiçbir sebep olmaksızın hayatını kaybetmesini duymak acı verici ve bu bizim için Suudi Arabistan'da çok acı verici" dedi.

TRUMP SELMAN'I SAVUNDU

Trump konuya ilişkin "Son derece tartışmalı birinden bahsediyorsunuz. Bahsettiğiniz beyefendiden pek çok kişi hoşlanmıyordu, ister sev ister sevme. Böyle şeyler olur ama Selman bundan habersizdi ve konuyu burada kapatabiliriz" şeklinde konuştu.

Ayrıca ABD Başkanı, Riyad'a F-35 satışını gerçekleştireceklerini yinelerken, Prens Selman da ABD'ye yatırımlarını 1 trilyon dolara çıkaracaklarını duyurdu.

1 MİLYON DOLAR YATIRIM

Trump, "Suudi Arabistan ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapma sözü verdi, bugün bu rakamın 1 trilyon dolara çıkacağına inanıyorum" dedi.

Muhammed bin Selman ise, ABD'ye yapacakları yatırımı 1 trilyon dolara çıkartacaklarını dile getirdi.

Donald Trump, Suudi Arabistan'la savunma anlaşmasına vardıklarını ifade ederken, Riyad'ın F-35 savaş uçaklarını tedarik edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı ayrıca, İbrahim Anlaşmalarını gündeme getirdi ve Selman'a "İbrahim Anlaşmaları için iyi hisleriniz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Prens Selman yanıt olarak "Evet, İsrailliler ve Filistinliler için barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE F-35'LERİN PARASINI VERMESİNE RAĞMEN ALAMAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede F-35 savaş uçakları ile ilgili son durum da ele alınmıştı.

Trump, görüşme öncesinde yapılan açıklama F-35'ler konusundaki sorusuna karşılık şu yanıtı vermişti:

Bunu tartışacağız. F 35'leri de tartışacağız. Onun F 35'leri istediğini biliyorum, biz de bunu çok ciddiye alıyoruz. Onların bazı somut ihtiyaçları var, bizim de bazı somut ihtiyaçlarımız var. Bir sonuca varacağız, günün sonunda bunları öğreneceksiniz.

NE OLMUŞTU?

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle ABD, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sürecini 2019'da başlattı. Türkiye'nin Nisan 2021'de programdan resmen çıkarılmasının ardından ise S-400'leri halen elinde tutan Türkiye'nin bu programa girip giremeyeceği düğümü çözülemedi.

Türkiye, F-35 programı için yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı.

ABD ödemesi yapılan altı adet F-35 savaş uçağına el koymuş durumda.

Bu ödemelerin iadesi veya başka bir şekilde telafisi için bu süreçte bazı görüşmeler yapıldı; ancak somut bir sonuç alınamamıştı.