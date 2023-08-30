Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada

Prenses Diana'nın üç elbisesi ABD'de açık artırmaya çıkarılıyor. kırmızı renkteki elbisenin 200 bin ila 300 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 1
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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 2

Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmaya çıkarılıyor.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 3

Ülkesi İngiltere'de halkın prensesi olarak anılan Prenses Diana, ölümünün üzerinden 26 yıl geçse de hala unutulmadı.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 4

Eski Galler Prensesi Diana bugünlerde yeniden gündemde. Nedeniyse kıyafetlerinin açık artırmaya çıkarılacak olması.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 5

Prenses Diana'nın üç elbisesi ABD'nin Beverly Hills kentinde düzenlenecek açık artırmada satılacak.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 6

6-8 Eylül'de düzenlenecek açık artırmada satılacak elbiselerden biri, Prenses Diana'nın 1991'de "Hot Shots" filminin Londra'daki prömiyerinde giydiği elbise.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 7

Müzaeyede evi yetkilileri, Diana'nın kıyafetlerinin günümüzde de ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 8

Müzayede yöneticisi Martin Nolan, "Diana büyülü bir kadındı. O aynı zamanda İngiltere'nin gelecekteki kralının annesi, dolasıyla satın alınacak parçaların gelecekte kazanacağı değeri bilmek önemli" dedi.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 9

Prenses Diana'nın kırmızı elbisesinin 200 bin ila 300 bin dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 10

Prenses Diana'nın Kanada ziyareti sırasında 1986'da giydiği yeşil elbisenin de 100 bin ila 200 bin dolara satılması bekleniyor.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 11

Yine Prenses Diana'ya ait siyah beyaz elbiseninse 60 bin ila 80 bin dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

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Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada 12
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