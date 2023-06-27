Prenses Diana'nın meşhur kazağı açık artırmada

Prenses Diana’nın 40 önce giydiği “kara koyun” olarak bilinen ikonik kazağı, en az 80 bin dolardan açık artırmaya çıkarılacak.

Prenses Diana'nın meşhur kazağı açık artırmada

Moda ikonu olarak bilinen Prenses Diana’nın 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3’üncü Charles ile birlikte gittiği polo maçında giydiği kazak açık artırmayla satışa sunulacak.

Diana’nın 40 yıl önce giydiği kara koyun olarak bilinen ikonik kazağın Sotheby's Müzayede Evi’de 31 Ağustos’ta yapılacak açık artırmada 50 bin ile 80 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Kazağın tasarımcıları Sally Muir ve Joanna Osborne, Diana’nın kazakla fotoğraflanmasının ardından küçük markalara yapılan satışlarda artış yaşadıklarını ve bunun için sonsuza kadar Diana’ya minnettar olacaklarını ifade etmişlerdi.

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