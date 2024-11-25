Prens’in 3. sezonu için start verildi!

Kaynak: Haber Merkezi
Prens’in 3. sezonu için start verildi!

bluTV’de ilk iki sezonu yayınlanan Prens’in yeni sezonu için flaş bir gelişme yaşandı. Sevilen dizinin yeni sezon çekimlerine başlanacağı duyuruldu.

Başrollerinde prens karakteriyle yer alan Giray Altınok’un Kerem Özdoğan ile kaleme aldığı prens dizisinin 3. sezonu sete çıkmaya hazırlanıyor.

bluTV’de yayınlanacak olan Prens’in 22 Aralık’ta yeni sezon çekimlerine başlanacağı duyuruldu.

“Prens” dizisinin 22 Aralık’ta sete çıkması planlanıyor. MGX Film imzalı Prens’in ilk sezonu 8, ikinci sezonu ise 7 bölümdü.

Yeni sezonunda 8 bölüm olacağı konuşuluyor.

KADINLARIN HÂKİMİYETİNDE BONGOMİA

Prens’in ikinci sezonunda final bölümü kadınlara odaklı son bulmuştu. Buna göre üçüncü sezonda kadınların hâkimiyetinde bir Bongomia izleyeceğiz.

Ayrıca diziye Prens’in annesi rolünde yeni bir karakterinde dâhil olacağı öğrenildi.

Prens’in 3. sezonunda hikâyeye kaldığı yerden Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Canberk Gültekin, Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansu Diktaş gibi isimler eşlik edecek.

Son Haberler
Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü!
Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü!
İzmir Aliağa Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
İzmir Aliağa Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
Malatya'da 100 küçükbaş hayvan donarak telef oldu
Malatya'da 100 küçükbaş hayvan donarak telef oldu
Akdeniz'de deprem 25 Kasım 2024
Akdeniz'de deprem 25 Kasım 2024
Malatya'da deprem (25 Kasım 2024)
Malatya'da deprem (25 Kasım 2024)