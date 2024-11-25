Prens’in 3. sezonu için start verildi!

Başrollerinde prens karakteriyle yer alan Giray Altınok’un Kerem Özdoğan ile kaleme aldığı prens dizisinin 3. sezonu sete çıkmaya hazırlanıyor.

bluTV’de yayınlanacak olan Prens’in 22 Aralık’ta yeni sezon çekimlerine başlanacağı duyuruldu.

“Prens” dizisinin 22 Aralık’ta sete çıkması planlanıyor. MGX Film imzalı Prens’in ilk sezonu 8, ikinci sezonu ise 7 bölümdü.

Yeni sezonunda 8 bölüm olacağı konuşuluyor.

KADINLARIN HÂKİMİYETİNDE BONGOMİA

Prens’in ikinci sezonunda final bölümü kadınlara odaklı son bulmuştu. Buna göre üçüncü sezonda kadınların hâkimiyetinde bir Bongomia izleyeceğiz.

Ayrıca diziye Prens’in annesi rolünde yeni bir karakterinde dâhil olacağı öğrenildi.

Prens’in 3. sezonunda hikâyeye kaldığı yerden Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Canberk Gültekin, Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansu Diktaş gibi isimler eşlik edecek.