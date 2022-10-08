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Prensin aklı yengede kaldı. Prens olmuşsun ama adam olamamışsın

Danimarka kraliyet ailesindeki skandalla çalkalanıyor. Küçük prensin yengesine aşık olduğu konuşulurken oğullarının kraliyet rütbelerinin alınmasının buna dayandığı aktarıldı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 11:47
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Prensin aklı yengede kaldı. Prens olmuşsun ama adam olamamışsın

Prensin aklı yengede kaldı. Prens olmuşsun ama adam olamamışsın
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Danimarka kraliyet ailesindeki skandalla çalkalanıyor. Kraliçe Margrethe, küçük oğlunun dört çocuğunun kraliyet unvanlarını geri alırken “Vanitatis Elconfidencial” dergisi yeni bir iddiayı ortaya attı.

Dergi, kraliçenin küçük oğlu Prens Joachim’in, Veliaht Prens olan ağabeyinin eşi Prenses Mary’ye âşık olmasının sarayı karıştırdığını belirtirken İsveç’in haftalık kadın dergisi “Svensk Damtidning”, kraliyetin resmi bir galasında, Prens Joachim’in ‘yengesi’ Mary’yi öpmeye çalıştığına dair bir fotoğraf bile yayınladı. Prens Joachim’in sarhoş hallerinin, eşi başta olmak üzere davetlilerin ilgisini çektiğini aktardı.

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alıkınık
8.10.2022 12:02
beraber kullanın alısık bır durum  
 
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