Prens’in çılgın projesi 21 bin cana mal oldu

Suudi Arabistan’a taşındıktan sonra ölen işçilerin aileleri, ITV’nin “Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia” adlı belgeselinde yaşadıkları korkunç deneyimleri paylaştı.

Belgeselde, her gün dünyanın en pahalı bina projelerinden bazılarını inşa etme bahanesiyle yasadışı uygulamalar ve korkunç ihlaller yaşandığı vurguluyor.

Belgeselde ayrıca, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, petrol devletini küresel bir turizm merkezine dönüştürme çabalarının öncüsü olarak, amiral gemisi NEOM ve The Line gibi fantezi projeleri içeren Suudi Vizyon 2030 projesi için trilyonlarca dolar harcadığına dikkat çekildi.

ITV belgesel ekibi, Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Suudi Vizyon 2030 projesini başlatmasından bu yana geçen sekiz yılda 21 binden fazla işçi hayatını kaybettiğini açıkladı.

NEOM PROJESİ NEDİR?

NEOM, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında, Kızıldeniz kıyısında inşa edilen devasa bir şehir projesi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından 2017 yılında başlatılan bu proje, Suudi Vizyon 2030’un bir parçası olarak, ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi ve küresel bir turizm merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Toplamda 26,500 km²’lik bir alanı kapsayan NEOM, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen ve sıfır karbon emisyonu hedefleyen bir şehir olarak tasarlandı. Proje, The Line, Oxagon, Trojena ve Sindalah gibi alt projeleri içermektedir. NEOM, sürdürülebilir yaşam, teknolojik yenilikler ve insan ilerlemesi için benzersiz fırsatlar sunmayı amaçlamakta. Projeyle ilgili çevre ve insan hakları ihlalleriyle ilgili uluslararası basında sık sık uzmanlar şüphelerini dile getirmekte.