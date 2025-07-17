Prens’in Elçi Sangu'su baba oldu!

Var Bunlar, Buyur Bi' De Burdan Bak ve Prens'teki oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Özdoğan, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Özdoğan, 2022 yılında Cansu Özdoğan ile nikah masasına oturmuştu. Çift İlk bebeklerini kucaklarına aldı.

KIZ BEBEKLERİ OLDU

Ünlü çiftin çocukları dünyaya geldi. Kerem Özdoğan ve Cansu Özdoğan'ın kız bebekleri oldu. Kerem Özdoğan ve Cansu Özdoğan, bebeklerine Leyla adını verdi.

KEREM ÖZDOĞAN KİMDİR?

Senarist ve oyuncu kimliğiyle tanınan Kerem Özdoğan, 1988 doğumlu. Başarılarıyla adından söz ettiren isim İstanbul’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden mezun olan Özdoğan, daha sonra Haliç Üniversitesi’nde tiyatro bölümünde yüksek lisans yaptı.

Özdoğan’ın ilk dikkat çeken projesi ise, Buyur Bi’De Burdan Bak ol. Daha sonra Var Bunlar dizisinde boy gösteren Kerem Özdoğan asıl çıkışını Prens adlı diziyle yaptı. Özdoğan, Prens dizisinin hem senaryo ekibinde yer aldı hem de dizide Elçi Sangu rolünü üstlendi. Bunların dışında Kerem Özdoğan 2024 projelerinden olan Gizli Bahçe dizisinde de izleyicinin beğenisini kazandı.

KİMİNLE EVLİ?

Kerem Özdoğan’ın baba olduğu haberiyle birlikte gündeme taşınan özel hayatında eşi de merak edildi. 2022 yılında oyuncu ve senarist Cansu Kahvecioğlu ile evlenen Kerem Özdoğan, özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.