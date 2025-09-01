'Prens'ten Kerem Aktürkoğlu' göndermesi. Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray’ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferi öncesinde “Büyücüm var, yolun açık olsun” sözleriyle paylaşım yapan oyuncu Giray Altınok, futbolcunun Fenerbahçe’ye transferinin ardından da esprili bir gönderi paylaştı.

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, “Yerde bulacağım büyücü de bu kadar olurdu” ifadelerini kullandı.

Sanatçının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler 'zeka, prensim çok haklı, kral son noktayı koydu' gibi yorumlarda bulundu.

