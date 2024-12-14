Preply, MBTI kişilik tiplerine göre en başarılı 3 kişilik tipini araştırdı

44 binden fazla nitelikli dil öğretmeniyle dünyanın dört bir yanından dil öğrenmek isteyenleri bir araya getiren, 10 yıllık geçmişiyle öne çıkan Preply, yeni bir araştırma yayımladı. Dil, kültür ve öğrenme odaklı son araştırmasında Preply, 1940’lardan bu yana dünyanın en çok kullanılan psikolojik araçlarından birine dönüşen Myers-Briggs kişilik envanterinin önerdiği 16 farklı kişilik tipinin, yabancı dil öğrenme başarısına etkisini araştırdı. İngilizce öğrenen 1.000 kişiyle yapılan ve akademik literatürden de yararlanılan araştırma, kişilik tiplerinin öğrenme süreçlerine doğrudan etkisi olduğunu ortaya koydu.

Preply internet sitesinde Türkçe olarak yayımlanan araştırmaya, “İçe dönük biri, dışa dönük bir başkasıyla aynı şekilde mi öğrenir? Lider kişilik tipine sahip kimselerle girişimci karakter özellikleri sergileyenlerin öğrenme süreçleri nasıl farklılaşır? Kişilik tipleri nelerdir ve öğrenme sürecine nasıl etki eder?” gibi sorularla başlandı. Kişiselleştirilmiş dil öğrenme deneyimleri konusunda uzman Preply’nin akademik kaynakların yanı sıra Eylül 2024’te düzenlediği bir anketle desteklediği rapor; algılama, bilgi işleme, karar alma ve yönetme becerilerinden hareketle tanımlanan 16 farklı kişilik tipinin, öğrenme süreçlerindeki başarıyla organik ilişkisini açığa çıkardı.

DİL ÖĞRENMEDE EN BAŞARILI KİŞİLİK TİPLERİ BELLİ OLDU

Tüm dünyada yaygın olarak kabul edilen, Türkiye’de en az 8 milyon kez çözüldüğü bilinen Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi’nin (MBTI) referans alındığı araştırma, şeffaf bir metodolojiyle kişilik tiplerinin öğrenmeye etkisini puanladı ve kişilik tipleri, dil öğrenmedeki başarılarına göre sıralandı. Bireyleri içe dönüklük / dışa dönüklük, duyumsama / sezme, düşünme / hissetme ve yargıya varma / algılama tercihleri üzerinden değerlendiren testi çözen 1.000 Preply online İngilizce kursu öğrencisine çeşitli sorular yöneltildi. Anket sonuçları, Protagonist / Önder (ENFJ), Buyurucu / Komutan (ENTJ) ve Tartışmacı (ENTP) kişilik tipine sahip olanların, dil öğrenmede en başarılı olanlar olduğunu gösterdi.

Myers-Briggs’in genele en çok uygulanabilen ve erişilebilir kişilik testi olduğuna dikkat çeken araştırmada, ENTJ, ENTP gibi kavramların anlamı ve Myers-Briggs’in önerdiği 16 kişilik tipinin özellikleri de ayrıntılı bir biçimde açıklandı. Preply’nin araştırmasına göre liderlik özellikleri baskın olan, dışa dönük, araştırmacı, sezgilerinden güç alan, analitik kabiliyetleriyle öne çıkan, planlı, mükemmelliğe önem veren kişiliklerin, yabancı dil öğrenmede daha başarılı olduğu görüldü. Bu kapsamda, Myers-Briggs kişilik testine göre ENFJ, ENTJ ve ENTP karakterlerinin her birinin bu ortak özellikleri paylaştığı belirtildi.

“KAŞİFLER” DİL ÖĞRENMEKTE ZORLANIYOR

Araştırma yazarları, akademik referanslarla da destekledikleri çalışmada, MBTI olarak anılan kişilik testinin bireylerin yeni bilgi ve görevlerle etkileşim kurma biçimlerinin, sahip oldukları kişilik özelliklerine göre şekillendiğini öne sürdüğüne dikkat çekti. Araştırma, içe dönük kimselerin dil öğrenmenin okuma / yazma gibi kategorilerinde daha iyi puanlar aldığı, dışa dönük kimselerin ise etkileşime dayalı öğrenme yöntemlerinde daha iyi performans gösterdiği yönündeki örneklerle desteklendi. Bazı kişilik özelliklerinin yabancı dil öğrenme sürecini kolaylaştırdığı, bazı özelliklerin de zorlaştırdığının vurgulandığı araştırma kapsamında yabancı dil öğrenme sürecindeki başarısı diğerlerine göre daha az olan kişilik tiplerinin, ‘Kaşifler’ grubu altında sıralanan ISTP, ISFP ve ESTP olduğu ortaya çıktı.

Araştırma yazarları, bu kişileri genellikle yeni şeyler denemekten kaçınmayan, aynı anda birden fazla şeyle ilgilenme kapasitesine sahip ve kendi kendine hareket eden bireyler olarak tanımladı.

Çalışmada, öğrencilerin kişilik tiplerini bilmenin, öğrenme süreçlerinin nasıl tasarlanması gerektiğine dair hem öğrenciler hem de öğretmenler için yol gösterici olduğuna dikkat çekildi.

“KİŞİLİĞİNİ KUCAKLA, ÖĞRENMEYE BAŞLA”

44 bini aşkın dil öğretmeniyle İngilizce konuşma pratiği başta olmak üzere onlarca dilde ihtiyaca yönelik online dil kursları sunan Preply’nin kişilik tiplerinin dil öğrenmeyle ilişkisine dair araştırması, her öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini bilerek hareket etmesi gerektiği yönündeki tavsiyeyle tamamlandı.

Araştırmanın temel amacını öğrencileri güçlü yanlarını ve gelişime açık yönlerini keşfederek, ihtiyaçlarını daha net bir biçimde belirlemeye teşvik etmek olarak özetleyen araştırmacılar, kişiselleştirme olanağı sunan Preply gibi platformların, kendisini tanıyan öğrencileri en kısa sürede en iyi sonuca ulaştırabileceğini vurguladı. Preply’de kullanıcıların; konuşma pratiğinden sosyal öğrenmeye, konuşma kulübü uygulamalarından yazma, okuma ve kelime dağarcığı aktivitelerine, öğrencinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş yabancı dil öğrenme olanaklarından yararlanabildiği bahsedildi. Araştırma, “Kişiliğini kucakla, öğrenmeye başla” mesajıyla noktalandı.