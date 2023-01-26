Hilmi Topaloğlu'nun çocukları mahkemede birbirine girdi. Mahsun Kırmızıgül şaştı kaldı

Hilmi Topaloğlu’nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, 3 Şubat'ta vizyona girecek Prestij Meselesi filmi için Mahsun Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açmıştı. Henüz vizyona girmeyen filmle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Hilmi Topaloğlu'nun oğulları mahkemede birbirine girdi. Mahsun Kırmızıgül çıkan kavganın ortasında şaştı kaldı.

DURUŞMA SALONUNDA KAVGA

Dava bugün Çağlayan Adliyesi'nde başladı. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya Hilmi Topaloğlu'nun oğulları Gürkan Topaloğlu, Okan Topaloğlu ve Volkan Topaloğlu ile merhum yapımcının eşi Semiha Topaloğlu katıldı. Mahkemede Topaloğlu'nun oğulları arasında kavga çıktı.

''NEDEN DAVA AÇTIN''

Hilmi Topaloğlu'nun diğer iki oğlu Gürkan Topaloğlu ve Okan Topaloğlu ile Volkan Topaloğlu arasında başlayan "Neden dava açtın?" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

"BURAYA HANGİ YÜZLE GELDİN!"

Gürkan Topaloğlu ile Okan Topaloğlu, "Neden dava açtın? 20 yıldır yoksun. Buraya hangi yüzle geldin!" ifadelerini kullandı.

Kardeşler arasında kavgaya dönüşen tartışma işte bu sözler üzerine çıktı. Okan Topaloğlu, Volkan Topaloğlu'na "Babamın kemiklerini sızlatan adam!" cümlelerini sarf etti.

"AİLE DE BU FİLMİN DESTEKÇİSİ"

Görülen duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahsun Kırmızıgül, "Aile benim yanımda. Hilmi Topaloğlu öldüğünden beri biz hiç ayrılmadık. Maddi ve manevi hep yanlarında oldum. Ailesi de bu filmin destekçisi ve filmde rol aldılar. Filmde konu olan ve itiraz edilen her şey gerçek. Bunu Hilmi Topaloğlu'nun eşi de doğruladı. İçeride kardeşiyle tartışma yaşayan oğulları 20 yıldır ortada yoktu, birden ortaya çıktı. Yıllardır arayıp, sormadı" ifadelerini kullandı.

Dava 16 Şubat tarihine ertelendi