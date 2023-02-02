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'Prestij Meselesi 'değil kalça dansı meselesi

Prestij Meselesi'nde rol alan Hande Sarıoğlu filminin galasına dansıyla damga vurdu. Sarıoğlu, Mahsun Kırmızıgül şarkı söylerken sahneye çıkarak kalça dansı yaptı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:10
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Prestij Meselesi filminin galasına Hande Sarıoğlu'nun kalça dansı damga vurdu.

'Prestij Meselesi 'değil kalça dansı meselesi
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Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Ali Sürmeli ve Nursel Köse gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filminin galası yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı galada Mahsun Kırmızıgül sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

 

KALÇA DANSI YAPTI

Filmde rol alan oğlu Mahmut Kırmızıgül ile sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül birlikte şarkı söyledi. Hande Sarıoğlu oyunculuk deneyimi yaşadığı filmin galasında Kırmızıgül şarkı söylerken sahneye çıktı. Kırmızıgül "Dinle" şarkısının söylerken Sarıoğlu da kalça dansı yaparak eşlik etti. İkilinin sahnedeki performansı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 

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