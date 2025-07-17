Pretty Little Baby şarkısıyla tanındı! Ünlü şarkıcı Connie Francis hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pretty Little Baby şarkısıyla tanındı! Ünlü şarkıcı Connie Francis hayatını kaybetti

"Pretty Little Baby" şarkısıyla hala akıllarda olan ABD'li Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölümünü yakın arkadaşı Ron Roberts duyurdu.

"Pretty Little Baby" şarkısıyla tanınan ABD'li şarkıcı Connie Francis, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Roberts, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Size bu üzücü haberi vermekten dolayı son derece kırgınım ve büyük bir hüzün içindeyim" ifadelerini kullandı.

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LİSTELERE YENİDEN GİRDİ

Connie Francis’in 1962 tarihli parçası "Pretty Little Baby", sanatçının vefatı sonrası yıllar sonra hem ABD hem de İngiltere müzik listelerinde üst sıralara yerleşti.

Connie Francis, 1950’ler ve 60’larda "Stupid Cupid", "Lipstick on Your Collar", "Who’s Sorry Now" ve "Where the Boys Are" gibi şarkılarıyla büyük bir kitle sahibi olmuştu.

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