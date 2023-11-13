Prizde unutulan şarjlı ışıldak yangına sebep oldu

Diyarbakır’da prizde unutulan şarjlı ışıldak yangına neden oldu. Evi kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Prizde unutulan şarjlı ışıldak yangına sebep oldu

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 693. Sokak'taki bir apartmanın 3’üncü katında çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının odadaki prizde unutulan şarjlı ışıldaktan kaynaklandığı belirlendi. Yangın sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

aw075901-03.jpg

aw075901-01.jpg

aw075901-02.jpg

Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldıza Barcelona talip oldu Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldıza Barcelona talip oldu
Erdoğan talimatı verdi: AKP yerel seçim takviminde değişikliğe gitti Gündem
Erdoğan talimatı verdi: AKP yerel seçim takviminde değişikliğe gitti
İmam Mustafa Efe Mekke'de "Filistin ve Gazze dediği için gözaltına alındı Gündem
İmam Mustafa Efe Mekke'de "Filistin ve Gazze dediği için gözaltına alındı
‘TOKİ'den kurasız ev’ vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı: 320 yıl hapis istemi Gündem
‘TOKİ'den kurasız ev’ vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı: 320 yıl hapis istemi
Kırıkkale’de 4 katlı apartmanda yangın endişe yarattı Gündem
Kırıkkale’de 4 katlı apartmanda yangın endişe yarattı
Arabistan ekipleri Bruno Fernandes için 100 milyon euro'yu gözden çıkardı Spor
Arabistan ekipleri Bruno Fernandes için 100 milyon euro'yu gözden çıkardı
Silivri'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı Gündem
Silivri'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı