Prizde unutulan şarjlı ışıldak yangına sebep oldu

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 693. Sokak'taki bir apartmanın 3’üncü katında çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının odadaki prizde unutulan şarjlı ışıldaktan kaynaklandığı belirlendi. Yangın sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.