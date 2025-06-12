Prizde unutulan ütü evi yaktı

Kaynak: DHA
Prizde unutulan ütü evi yaktı

İstanbul Avcılar’da bir evde prizde unutulan ütü nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Avcılar’da 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki bir dairede prizde unutulan ütü nedeniyle yangın çıktı. Evin bir odasında çıkan yangın, diğer odalara ve üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Gümüşpala Caddesi Coşkun Sokak ile İskeçe Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katında 8 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden duman çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sevk edilen itfaiye ekibi, kimsenin bulunmadığı evin kapısını kırıp içeri girdi. Yabancı uyrukluların oturduğu belirlenen dairedeki yangın diğer odalara ve üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Yapılan incelemede yangının elektrik prizinde takılı olan ütüden kaynaklandığı anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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