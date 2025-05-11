Prof. Ahmet Ercan’dan İstanbul için kritik uyarı: 2 deprem kapıda

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Marmara’daki fay hattındaki hareketlilikle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Ercan, bölgedeki gerilmenin 6 milyar Giga tona ulaştığında kırılma meydana geldiğini ve deprem ürettiğini belirterek, İstanbul ve Trakya’da toplam üç deprem beklendiğini, ancak bunun henüz erken olduğunu ifade etti.