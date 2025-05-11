Prof. Ahmet Ercan’dan İstanbul için kritik uyarı: 2 deprem kapıda

Prof. Dr. Ercan, Kuzey Marmara’da sağ yanal atımlı fay hattının, kuzeyde Trakya, İstanbul, Kocaeli Yarımadası, Adapazarı ve Kastamonu’yu kapsayan üst kısmın sabit kaldığını, buna karşın güneyde Güney Marmara Denizi ve karasal alanlarda yer alan Çanakkale, Gelibolu, Yalova, Bursa, İznik, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, İzmir ve Balıkesir’in her yıl 2-3 cm büzülerek Ege Denizi’ne doğru kaydığını belirtti. Bu kayma hareketinin bölgede gerilim yarattığını vurgulayan Ercan, gerilmenin 6 milyar Giga ton seviyesine ulaştığında fayın kırılarak deprem ürettiğini açıkladı.