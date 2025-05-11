Prof. Ahmet Ercan’dan İstanbul için kritik uyarı: 2 deprem kapıda

Prof. Ahmet Ercan’dan İstanbul için kritik uyarı: 2 deprem kapıda
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Marmara’daki fay hareketliliğini değerlendirdi:. Ercan “Gerilme 6 milyar Giga tona ulaşırsa deprem olur. İstanbul’da 2, Trakya’da 1 deprem bekliyorum, ama henüz erken.” dedi.

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Prof. Ahmet Ercan’dan İstanbul için kritik uyarı: 2 deprem kapıda 1

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Marmara’daki fay hattındaki hareketlilikle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Ercan, bölgedeki gerilmenin 6 milyar Giga tona ulaştığında kırılma meydana geldiğini ve deprem ürettiğini belirterek, İstanbul ve Trakya’da toplam üç deprem beklendiğini, ancak bunun henüz erken olduğunu ifade etti.

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Prof. Ahmet Ercan’dan İstanbul için kritik uyarı: 2 deprem kapıda 2

Prof. Dr. Ercan, Kuzey Marmara’da sağ yanal atımlı fay hattının, kuzeyde Trakya, İstanbul, Kocaeli Yarımadası, Adapazarı ve Kastamonu’yu kapsayan üst kısmın sabit kaldığını, buna karşın güneyde Güney Marmara Denizi ve karasal alanlarda yer alan Çanakkale, Gelibolu, Yalova, Bursa, İznik, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, İzmir ve Balıkesir’in her yıl 2-3 cm büzülerek Ege Denizi’ne doğru kaydığını belirtti. Bu kayma hareketinin bölgede gerilim yarattığını vurgulayan Ercan, gerilmenin 6 milyar Giga ton seviyesine ulaştığında fayın kırılarak deprem ürettiğini açıkladı.

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Prof. Ahmet Ercan’dan İstanbul için kritik uyarı: 2 deprem kapıda 3

Ercan, “Deprem için henüz erken” diyerek acil bir tehlike olmadığını, ancak gelecekte İstanbul kolunda iki, Trakya kolunda ise bir deprem beklediğini ifade etti. Uzman, bu açıklamasıyla bölge halkını bilgilendirirken, deprem hazırlıklarının önemine dikkat çekti.

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Prof. Ahmet Ercan’dan İstanbul için kritik uyarı: 2 deprem kapıda 4
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