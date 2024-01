Prof. Cevdet Bozkuş meclisin isterse gerçekleştireceği mucizeyi açıkladı. Okuyan herkes altına imzasını atacak

Kafkas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cevdet Bozkuş, milletvekillerine düşen görevleri açıkladı.

Bozkuş, "Sayın Milletvekilleri, 48 yılını bu ülkeye vermiş bir akademisyen olarak size sesleniyorum. Ülkesini gerçekten seven, cesur, yürekli ve yiğit milletvekilleri olun ve bu ülkeye sahip çıkın ve tarihe geçin. Nasıl mı?" diyerek milletvekillerinin ne yapması gerektiğini sıraladı.

Bozkuş yazdıkları için "Buna hayal diyebilirsiniz, buna bir mucize diyebilirsiniz." diyerek Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bu meclisin yine bir mucizeye imza atabileceğine değindi.

"Tek eksiğimiz becerikli iyi bir yönetim" diyen Bozkuş, "Yapabilirsiniz" dediğini ifade etti.

İŞTE BOZKUŞ'UN O YAZISI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasama organıdır.

Asli görevi yürütmeyi denetler ve yasama erkini kullanır. "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi, TBMM'nin varoluşunun temel dayanağını oluşturur.

Millet adına ülkeyi yönetme yetkisi verilmiştir. Seçilen her milletvekili yemin ederek göreve başlar. Bu yemininin her cümlesi çok önemlidir ve çok anlamlıdır. Yeminin bir bölümünde “Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim” derler. Bizde namus ve şeref çok önemli kavramlardır. O zaman her milletvekili buna dikkat etmek zorundadır.

Sayın Milletvekilleri;

Milletin büyük çoğunluğu inim inim inliyor.

Ülkem gün geçtikçe yoksullaşıyor.

Bunu seyretmek bana çok zor geliyor.

Ülkeyi yöneten ve bu sistemi savunan partilerin genel başkanları, kendi konumları nedeniyle umurlarında olmayabilir.

O zaman size tarihi bir görev ve sorumluluk düşüyor. Siz buna seyirci kalamazsınız.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk TBMM Meclisi kurmasının amacı millet adına, milletin seçtiği vekillerin ülkeyi yönetecek iradeyi belirlemesidir.

Sayın Milletvekilleri

48 yılını bu ülkeye vermiş bir akademisyen olarak size sesleniyorum.

Ülkesini gerçekten seven, cesur, yürekli ve yiğit milletvekilleri olun ve bu ülkeye sahip çıkın ve tarihe geçin. Nasıl mı?

1- Genel Başkanlara her konuda itaat etmeyin. Yanlışlara itiraz edin.

2- 400 vekil ülkesi için bir araya geldiğinde ne yapmaz ki. Bu ülkenin geleceği için var olan temel sorunları çok kolay çözerler.

3- Yeni bir anayasa yapın

4- Parlamenter sisteme dönün.

5- Yürütmeyi siz kurun.

6- Denetleme görevinize dönün.

7- Yargının tarafsızlığı için yeni bir hukuk sistemi kurun.

8- Öyle bir sistem kurunki en yetkili bile yanlış yaptığında yargılanabilsin.

9- Millet de kaybettiğiniz güvenin geri kazanın.

Kurtuluş mücadelesini verenler gibi tarihe geçin. Torunlarınız sizinle iftihar etsin.

Benim bu beklentim bu güzel ülkem içindir.

Buna hayal diyebilirsiniz.

Buna bir mucize diyebilirsiniz.

Herkes şunu çok iyi bilmeli ki, kurtuluş savaşı mücadelesini verenler ve cumhuriyeti kuranlar bu mucizeyi başarmışlardı. Sizde başarabilirsiniz.

Sayın Milletvekilleri,

1- Türkiye coğrafi konumu ile dünyada eşsiz bir ülke

2- Yeraltı ve yerüstü kaynakları hiçbir Avrupa ülkesinde yok.

3- Çalışkan ve genç bir nüfusumuz var.

Tek eksiğimiz becerikli iyi bir yönetim. Bunu yapabilirsiniz.