Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen büyük İstanbul depremi için yeni tarih verdi

23 Nisan günü saat 12.49'da Silivri açıklarında-Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından akıllara bir kez daha "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusu geldi.



Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik depremi ve beklenen büyük İstanbul depremini değerlendirdi.

Prof. Dr. Ercan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var.”

Ahmet Ercan’dan kritik deprem açıklaması 'Uyumadan tetikte izleyeceğim'

ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

Övgün Ahmet Ercan (d. 10 Kasım 1947; Nazilli, Aydın), Türk bilim insanı, yüksek jeofizik mühendisi.

1999 Gölcük depreminin ardından Türkiye’de halkın deprem konusunda bilinçlenmesi konusunda çalışmaları ile tanınmıştır.

1947 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. Selânik kökenlidir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunudur.

1960-1963 arasında Nazilli Ortaokulu’nda öğrenim gördü; 1966’da Nazilli Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğenimini 1970’te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970’te ABD’ye gitti; Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu’ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği’nde kadrosunda görev aldı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology’de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011’de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türksolu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

1983’te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"nu kurdu. 2002-2004’te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı’nı,[kaynak belirtilmeli] 2006-2007 arası İran Devleti’nin petrol danışmanlığını[kaynak belirtilmeli] yapmıştır. 2010’da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı’na atanmıştır. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yaptı.

Ercan, 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakası’ndan bağımsız aday olarak girdi ancak seçilemedi.

2007’de DSP’ye girdi; partinin Bakırköy Belediye Başkanı adayı olduğu duyuruldu. 2007 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı oldu.