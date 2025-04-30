Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul’da deprem olacak mı olmayacak mı tartışmalarına son noktayı koydu

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un deprem riskine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, hem deprem riskine ilişkin bilimsel gerçekleri vurguladı hem de halkı bilgilendirmek amacıyla İstanbul’un jeofizik haritasını paylaştı.

“HER AN DEPREM OLABİLİR SÖYLEMİ BİLİMSEL DEĞİL"

Ercan, bir paylaşımında, “İstanbul’da her an deprem olabilir” ve “İstanbul’da artık deprem olmayacak” gibi söylemlerin jeofizik bilimine aykırı olduğunu belirtti. Bu tür ifadelerin bilimsel kanıtlardan yoksun olduğunu ve halkı gereksiz endişeye ya da yanıltıcı bir rahatlama hissine sürüklediğini ifade etti. 2011 yılında Jeofizik Yüksek Mühendisi Bülent Bayaslan’ın hazırladığı jeofizik gerilim dağılımı çalışmasına atıfta bulunan Ercan, Sivriada ile Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi arasındaki bölgede gerginlik birikimi olduğunu açıkladı. Bu baskının 6 milyar giga tonu aşması durumunda, bölgede iki farklı noktadan kırılmaların kesin olarak beklendiğini vurguladı. Ancak, depremin zamanını tam olarak öngörmenin mümkün olmadığını ekledi.

JEOFİZİK HARİTASI İLE GÜVENLİ BÖLGELER

Ercan, bir diğer paylaşımında İstanbul’un jeofizik haritasını (V30) paylaşarak, deprem sırasında yerin davranışını ve yapılaşma için dayanımını gösteren bu haritanın önemine dikkat çekti. Harita, İstanbul’daki zeminlerin deprem sırasındaki güvenilirlik derecelerini renklerle sınıflandırıyor:

Lacivert: En dayanıklı ve en güvenli yerler.

Yeşil: Dayanıklı ve güvenli yerler.

Sarı: Dayanıksız ve güvensiz yerler.

Kahverengi: En dayanıksız ve en güvensiz yerler.

Ercan, deprem sırasında yıkımların %65’inin zemin koşullarından, %35’inin ise yapı kaynaklı sorunlardan meydana geldiğini belirtti. Halkı, haritayı inceleyerek yaşadıkları bölgenin zemin dayanıklılığını değerlendirmeye ve bu bilgileri paylaşarak farkındalık yaratmaya davet etti. Haritanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlandığını da ekledi.

TEK ÇÖZÜM SAĞLAM ZEMİNDE SAĞLAM YAPI

Her iki paylaşımında da deprem riskine karşı en etkili önlemin sağlam zeminler üzerine sağlam yapılar inşa etmek olduğunu vurgulayan Ercan, bilim insanlarının söylemlerinin jeofizik kanıtlara dayandırılması gerektiğini ifade etti. Paniğe yol açan ya da yanlış bir güven hissi uyandıran açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirten Ercan, “Sevgi olsun, sağlık olsun” diyerek mesajlarını olumlu bir temenniyle sonlandırdı.