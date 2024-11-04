Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2'lik deprem uyarısı

Ege Denizi'nde meydana gelen ve daha çok Yunanistan'ı etkileyen 5.3 büyüklüğünde depremin ardından Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Saat 20.03’te meydana gelen depremin derinliği ise yüzeye yakın bir noktada 6.45 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Yaşanan depremin sonrasında Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden vatandaşları bilgilendirerek bir uyarı yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Prof. Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'na dikkat çekti, bu kesimde 7.2 büyüklüğüne varan deprem beklendiğini söyledi.

Ahmet Ercan yaptığı paylaşımda "Kuzey Batı Ege’de Haldiiki yarım adası güney kolunda olan M5,3’lük deprem, Kuzey Anadolu Kırığı'nın üzerinde olmuştur. Bu kesimde beklen deprem M7- M7.2'dir. Ancak ne zaman bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Batı Ege’de Haldiiki yarım adası güney kolunda olan M5,3’lük deprem, Kuzey Anadolu Kırığının üzerinde olmuştur. Bu kesimde beklen deprem M7- M7,2 dir. Ancak ne zaman bilmiyoruz. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) November 3, 2024

DEPREM OLMA SIKLIKLARINI VERDİ

İkinci bir paylaşım yapan Prof. Ercan değişik bölgelerde deprem olma olasılık sıklıklarını verdi. Ercan'a göre deprem sıklıkları şöyle:

Sakarya Çukuru (Kocaeli-Bolu) 7-30 yılda bir

Bingöl Kavşağı (Erzincan-Bingöl-Erzurum) 30-40 yılda bir

Güney Marmara (Gönen-Manyas- Ulubat) 25-30 yılda bir

Gediz Göçüntüsü (Simav-Gediz-Demirci-Denizli) 15-20 yılda bir

Teke Yarımadası (Fethiye-Marmaris-Finike) 20-30 yılda bir

Kahramanmaraş Kavşağı 100-250 yılda bir.