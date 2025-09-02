Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in kurucu rektörlüğünde yükselen İzmir Demokrasi Üniversitesi

Rektör Tunçsiper’in öncülüğünde kısa sürede büyük ilerleme kaydeden İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2025 YKS tercih sonuçlarına göre %100 doluluk oranına ulaştı. Bu başarı, genç bir üniversite olmasına rağmen kurumun tercih edilen bir eğitim merkezi haline geldiğini gösteriyor.

DUS Türkiye birinciliği, Stanford listesine giren akademisyenler, uluslararası COST projesi üyeliği… Genç yaşına rağmen büyük başarılar elde eden İzmir Demokrasi Üniversitesi, akademik üretkenliği, uluslararasılaşma adımları ve uygulamalı eğitim modeliyle dikkat çekiyor.

2017 yılında kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi, sekiz yıllık süreçte 10 fakülte, 42 bölüm, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokuluna ulaştı. Kurum, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 13.000 öğrencisi, 700’e yakın akademik ve idari kadrosu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

Kurucu Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in 2017 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanmasıyla birlikte resmî olarak faaliyete başlayan üniversite, ilk dönemlerde kampüsü olmayan bir yapıya sahipti. Ancak kısa sürede İzmir Valiliği desteğiyle geçici yerleşkelerde faaliyetlerine başlayan kurum, bugün Üçkuyular, Uzundere, Kemalpaşa ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan kampüslerinde öğrencilerini ağırlıyor.

Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper üniversitenin bugünkü seviyeye ulaşmasında akademik birikimi, yöneticilik deneyimi ve vizyonunu şu sözlerle ifade ediyor: “İzmir’in merkezinde, nitelikli eğitimin ve hızlı gelişimin adresiyiz. 2017 yılında kurulan üniversitemiz, kısa sürede yalnızca fiziki olarak değil; akademik başarıları, sağlık alanındaki uygulamalı eğitim olanakları ve uluslararası iş birlikleriyle de büyük bir gelişim göstermiştir. Bugün Türkiye’nin yayın sıralamasında üst sıralarda yer alıyor, Diş Hekimliği öğrencilerimizin DUS birinciliği gibi büyük başarılarla gurur duyuyoruz. Fakültelerimizin %75’inde %100 İngilizce eğitim sunuyor, öğrencilerimize Erasmus+ kapsamında dünya ile entegre bir gelecek vadediyoruz. Üniversitemizin bazı bölümlerinin mezunları %100 istihdam oranına ulaşıyor. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgesi’nde eğitim veren 16 üniversiteden biri olarak faaliyet gösteren Meslek Yüksekokulumuz, öğrencilerine eğitim aldıkları alanda doğrudan istihdam olanağı sunuyor. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı mezunlarının tamamı iş bulabiliyor. Yine Türkiye’de 9 üniversitede bulunan Otizm Uygulama ve Araştırma merkezine sahip üniversitelerden biriyiz. Bir başka özelliğimiz de kadın çalışan oranımızın yüzde 70 ile OECD ve Türkiye ortalamasının üzerinde olmasıdır. Engelsiz Üniversite ödülleri, %100 istihdam garantili programlarımız ve otizme yönelik sosyal sorumluluk projelerimizle; yalnızca akademik değil, toplumsal sorumluluk anlamında da öncü bir üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.”

UYGULAMALI EĞİTİM

TÜBİTAK 1001 projelerinde Türkiye ortalaması olan %17’nin çok üstünde %30’u aşan kabul oranına sahip olduklarını belirten Tunçsiper, akademik teşvik alan öğretim üyesi oranının da %60’lara ulaştığını kaydetti. Uluslararası alanda ülkemizi temsil eden öğretim üyelerine de değinen Tunçsiper, Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından yayınlanan "Dünyada En Etkili Bilim İnsanları" listesine giren iki akademisyen ve COST (European Cooperation in Science & Technology) tarafından yürütülecek projeye kabul edilen akademisyenlerinden de söz etti. Tüm yıl tüm fakültelerin düzenlediği uluslararası kongrelerde, yer yer yabancı akademisyen katılım oranının yerli katılımcıları geçtiğini belirten Tunçsiper, bu kongrelerin çıktısı olarak 8 yılda 150’ye yakın bilimsel kitap yayımlandığını söyledi. Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde eğitimin ilk yıldan itibaren üniversitenin kendi akademik kadrosu tarafından verildiğini dile getiren Tunçsiper, uygulamalı eğitimlerin birlikte kullanım protokolüyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ve Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde verildiğini kaydetti. Tunçsiper, Uzundere yerleşkesinde hizmete giren Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde de uygulamalı eğitimlerin yapıldığını ifade etti.

Üniversitenin 13 bölümünde akreditasyon sürecinin devam ettiğine işaret eden Tunçsiper, öne çıkan diğer noktaları şöyle sıraladı:

Ulusal hakemli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında, son yıllarda 208 üniversite arasında ilk 5 içerisinde yer almak,

TUS sınavına giren Tıp Fakültesi mezunlarının %80'inin ilk üç tercihlerine yerleşmesi.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE

2024 Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde mekanda erişim, sosyal-kültürel etkinliklerde erişim ve eğitimde erişim kategorilerinde ödül kazanıldı. Tıp Fakültesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek işaret dili projesini başarıyla tamamladı. Otizme yönelik kurulan İzmir Otizm Orkestrası (IZOT), bölgede fark yaratan projelerle yüzlerce konser verdi. Bağımlılıkla mücadele, kadın hakları ve demokrasi gibi alanlarda farkındalık etkinlikleri yürütülmekte.

ULUSLARARASILAŞMA

Fakültelerin %75'inde %100 İngilizce eğitim veriliyor. Dersler YDS 85 ve üzeri puanlı akademisyenlerce veriliyor. Erasmus+ kapsamında 16 ülke ve 64 kurumla anlaşma mevcut. Mevlana ve Farabi programlarıyla 30'dan fazla ülkeyle ikili değişim sürdürülüyor. Stanford Üniversitesi ve Koç Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen yaz okulu gibi çeşitli uluslararası faaliyetler yürütülüyor.

KAMPÜSÜMÜZ İZMİR

70'in üzerinde öğrenci topluluğu aktif; etkinlikleri kampüs dışına taşıyor. Bu anlamda üniversitenin öğrencilerinin sloganı: "Kampüsümüz İzmir." Üniversite şehir içi ulaşımın merkezinde, toplu taşıma hatlarının kesişim noktasında yer alıyor.

15 TEMMUZ HASSASİYETİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine ayrı bir parantez açan Tunçsiper, “Her yıl 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Demokrasi Yürüyüşü ve gün boyu süren konferans, sergi, şehitlik ziyareti, lokma hayrı, Kur’an tilaveti, hatıra ormanına fidan dikimini kapsayan etkinlikler yapmaktayız. Bunun yanı sıra Şehit Fethi Sekin anısına düzenlenen Demokrasi ve Kahramanlık Ödülleri gibi etkinliklerle milli ve manevi değerlere bağlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

Rektör Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesi yönetimi olarak öğrencilerinin sadece meslek sahibi değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirtiyor. Eğitimin merkezine etik değerleri ve uygulamalı bilgiyi koyduklarını da vurguluyor.