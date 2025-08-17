Prof. Dr. Bingür Sönmez ekibiyle birlikte adres değiştirdi

Kars Sarıkamış doğumlu 73 yaşındaki Sönmez, 24 yılda çok sayıda kadın ve erkek kalp hastayı anjio yapıp stent takarak kalp ameliyatı olmaktan kurtarıp, sağlığına kavuşturdu.

Prof. Dr. Bingür Sönmez ekibinden; Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Naci Erciyes Yağan, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Türker Baran ile Beşiktaş Gayrettepe deki Fulya Kardiyoloji ve kalp Damar Cerrahisi Akademisi’nde hasta kabulüne başladı.

ÜNLÜLERİN DOKTORU

Çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve iş adamının doktoru olan Prof. Dr. Sönmez Florence Nightingale Hastanesi’nde Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı iken 2001’de Memorial Hastanesine geçmişti. Bingür Sönmez 1952 yılında Sarıkamış’ta doğdu. İlk, orta öğrenimimi tamamladıktan sonra Pendik Lisesi’ni 1969 yılında bitirerek İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. 1976 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olduktan sonra, burslu olarak İngiltere’de 1 yıl yabancı dil eğitimi gördü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1977-1984 yılları arasındaki uzmanlık eğitiminin içinde 1984 yılında Londra St. Thomas Hastanesi’nde kalp cerrahisi asistanı ve Rayne Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı hastanede 1987-1990 yılları arasında tekrar 3 yıl çalışarak koroner cerrahisi eğitimi aldı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

1988 yılında doçent, 1997 yılında profesör oldu. 1990 yılı sonunda kesin dönüş yaparak İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü’nde göreve başladı ve 1995 yılına kadar aynı zamanda Florence Nightingale Hastanesi’nde çalıştı. Daha sonra, Florence Nightingale Hastanesi’nde Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı, aynı zamanda Kadir Has üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Cerrahi Bölümleri Başkanı olarak çalıştı. Yurt içi ve dışında yüzden fazla yayını, 5 kitapta yazdığı 8 bölüm var. Radial Arter Greft Hazırlanması, Kalp Yogası ve Ateşe Dönen Dünya: Sarıkamış isimli kitapları var. Birçok tıbbi derginin editör listesinde görevli olup Sarıkamış ile ilgili sinema, belgesel, kitap gibi tüm çalışmalara katkıda bulunuyor ve bilimsel danışmanlığını yapıyor.

Ülkem Ateş Çemberi İçinde İken Sarıkamış, Nargin, Kafkas Cephesi, Aşıkların dilinden Sarıkamış, Sarıkamış’tan Çanakkale’ye isimli kitapları büyük ilgiyle karşılandı. (DURSUN BORAN)