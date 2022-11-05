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Öksürüğünüz iki haftayı geçtiyse aman dikkat

Prof. Dr. Burcu Tokuç, iki haftayı geçen öksürüklerin akciğer kanseri belirtisi olabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 13:12
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Prof. Dr. Burcu Tokuç uyardı: Öksürüğünüz iki haftayı geçtiyse aman dikkat

Öksürüğünüz iki haftayı geçtiyse aman dikkat
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amık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, AA'ya, dünyada en sık görülen ikinci kanser türünün, akciğer kanseri olduğunu belirtti.

Dünyada yaklaşık 20 milyon kanser vakası görüldüğünü, bunun yüzde 12'sinin akciğer kanseri olduğunu anlatan Tokuç, "Bu 20 milyon kanserden yaklaşık 9,5 milyon ölüm gözleniyor. Bu ölümlerin 2 milyona yakını da akciğer kanseri." dedi.

Tokuç, akciğer kanserinin Türkiye'de erkeklerde daha fazla görüldüğünü ve daha öldürücü olduğunu ifade etti.

Bu kanser türünün geç belirti verdiğini vurgulayan Tokuç, "Tanı konduğu zaman hastalık ya çok ilerlemiş oluyor ya da uzak metastazlar yapmış oluyor. Kemiğe, beyne veya vücutta her hangi bir yere kolay metastaz yapmış olabiliyor." diye konuştu.

- Kanserde "erken tanı" önemli

Akciğer kanserine karşı önem alınması ve sigaradan uzak durulması tavsiyesinde bulunan Tokuç, şöyle devam etti:

"Sigarayı bırakmak, alkolden mümkün olduğunca uzak durmak, hareketli yaşam, doğru beslenmek önemli. Sigara içenlerde öksürük hep rastlanan bir belirti, gece öksürükleri özellikle... Sigara içenler bunları pek önemsemiyorlar. Kanser başka belirtiler vermeye başladığında da geç kalınmış oluyor. O yüzden 2 haftayı geçen öksürükler, özellikle koyu renk ve kanlı balgam çıkartılıyorsa bu akciğer kanseri açısından mutlaka uyarıcı olmalı. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, iştahsızlık, kilo verme, mutlaka uyarıcı olmalı. 2 haftadan fazla süren balgamlı öksürük durumunda mutlaka hekime başvurulması gerekiyor."

Tokuç, akciğer kanserinin çok fazla yayılabildiğini, en önemli nedeninin ise tütün olduğunu dile getirdi.

Akciğer kanserinden ölenlerin yüzde 80'ninde sigara öyküsünün pozitif olduğunu gördüklerini aktaran Tokuç, "Sadece sigara içmek değil, pasif içicilik de akciğer kanserine yakalanmada etkili oluyor. Akciğer kanserinden ölenlerin bir kısmı da sigara içmeyen ama sigara dumanına maruz kalmış kişiler olduğu görülüyor. Akciğer kanserine bağlı ölümlerde yüzde 5'i de hava kirliliğinden dolayı oluyor. Hava kirliği akciğer kanseri konusunda kesin kanserojenler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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