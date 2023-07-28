Prof. Dr. Celal Şengör'e büyük şeref. Bakın nereye kabul ettiler

Ülkemizin en önemli Jeologlarından birisi olan Prof. Dr. Celal Şengör, Dünya’nın en önemli akademilerinden birisi olan ‘Accademia dei Lincei’ye üye oldu.

Vaşaklar akademisi olarakta bilinen Accademia dei Lincei 1603 yılında ‘Federico Cesi’ tarafından İtalya’da kuruldu.

1871 yılında akademi, ülkenin resmî bilim akademisi hâline geldiği edinilen bilgiler arasında.

FATİH ALTAYLI DUYURDU

Haberi gazeteci Fatih Altaylı bugün sosyal medya hesabından duyurdu. Altaylı paylaşımında:

"Prof. Dr. Şengör’ün akademiye kendisinin haberi olmadan üye yapıldığını aktardı. Aynı akademide zamanında; Galileo Galilei, Albert Einstein, Max Planck ve Werner Heisenberg gibi bilim adamlarının da üye olduğunu da belirten Altaylı’nın paylaşımı şu şekilde: Celal Şengör Dünyanın en eski bilim akademilerinden 1603 yılında kurulmuş Accademia dei Lincei’ye üye yapıldı. Şengör’ün haberi olmadan üye yapıldığı akademinin eski üyeleri arasında Galileo Galilei, Albert Einstein, Max Planck, Heisenberg ve Fermi de var. Melih Beye duyurulur."

MELİH GÖKÇEK DETAYI

Fatih Altaylı paylaşımın sonunda Melih Gökçeğe ithafen, “Melih Beye duyurulur” şeklinde bir ifade kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Lozan antlaşması hakkında bir açıklama yapan İlber Ortaylı’ya, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Melih Gökçek, “HADİ ORADAN ÇOK BİLMİŞ CAHİL.. DİNLEYİN.. 12 ADALAR’IN YUNAN’A VERİLMESİNİ NASIL KIVIRARAK ANLATIYOR” şeklinde yorum yapmıştı.

Bu yorum hakkında da Celal Şengör, Melih Gökçeğe, "Sevgili Fatih, Melih Gökçek Bey epey haddini aşmış gene. Sevgili dostum İlber’e cahil demek, İslam Peygamberi Muhammed’e dinsiz demeye benziyor. Bu zatın hiç mi iz’anı yok da şu anda ülkemizin bana sorarsan en mühim entelektüeli ve en iyi tarihçisi olan İlber’e dil uzatmaya kalkıyor. Biraz Avrupa’da (Rusya dahil), İran’da, Azerbaycan’da, Orta Asya’da İlber hakkında yazılan ve söylenenlere kulak kabartsın. Zaten İlber derken hedef Atatürk’tür! Kıvırtan ve yalan söyleyen, cahil birisini arıyorsa aynaya bakması yeterlidir." şeklinde ve bu yanıtı da sosyal medyada viral olmuştu.