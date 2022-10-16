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  • CNN Türk canlı yayında stüdyoya kömür döktüler. Prof. Dr. Cengiz Kuzu neye uğradığını şaşırdı

CNN Türk canlı yayında stüdyoya kömür döktüler. Prof. Dr. Cengiz Kuzu neye uğradığını şaşırdı

Bartın’da 41 işçinin öldüğü maden faciasının ardından CNN Türk ekibi stüdyoya kömür getirdi. İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cengiz Kuzu, canlı yayında neye uğradığını şaşırdı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 15:00
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Prof. Dr. Cengiz Kuzu neye uğradığını şaşırdı. CNN Türk canlı yayında stüdyoya kömür döktüler

CNN Türk canlı yayında stüdyoya kömür döktüler. Prof. Dr. Cengiz Kuzu neye uğradığını şaşırdı
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Bartın Amasra’da meydana gelen maden faciasında 41 canımızı yitirmemizin ardından CNN Türk ekranları ilginç anlara sahne oldu.

Canlı yayında stüdyoya kömür getirildi.

Sunucu, İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cengiz Kuzu’ya “Buyrunuz ayağa kalkalım. Biz biraz daha yakından bakmak istiyoruz meseleye. Bu kömürün temel özellikleri neler?” diye sordu.

Kuzu ise kömürleri görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kömürün…
İnternete baktığınızda görürsünüz.
Zahmet etmişsiniz getirmişsiniz.
Kalkmamı isterseniz kalkarım ama söyleyecek bir şey yok.
İsterseniz kürekleyebiliriz ama maksadını aşan bir şeyin içine de girmek pek arzulamıyorum.
Ne yapabilirim ben bununla yani.
Şöyle elimize alabiliriz…”

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