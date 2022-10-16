CNN Türk canlı yayında stüdyoya kömür döktüler. Prof. Dr. Cengiz Kuzu neye uğradığını şaşırdı

Bartın Amasra’da meydana gelen maden faciasında 41 canımızı yitirmemizin ardından CNN Türk ekranları ilginç anlara sahne oldu.

Canlı yayında stüdyoya kömür getirildi.

Sunucu, İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cengiz Kuzu’ya “Buyrunuz ayağa kalkalım. Biz biraz daha yakından bakmak istiyoruz meseleye. Bu kömürün temel özellikleri neler?” diye sordu.

Kuzu ise kömürleri görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kömürün…

İnternete baktığınızda görürsünüz.

Zahmet etmişsiniz getirmişsiniz.

Kalkmamı isterseniz kalkarım ama söyleyecek bir şey yok.

İsterseniz kürekleyebiliriz ama maksadını aşan bir şeyin içine de girmek pek arzulamıyorum.

Ne yapabilirim ben bununla yani.

Şöyle elimize alabiliriz…”