Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan’a mesaj verdi: Anayasa’yı değiştirmeye teşebbüs edip…

Afyoncu, İlk ABD Başkanı Washington, iki dönem görev yaptıktan sonra üçüncü kez seçime girmediğini ifade ederek, “Teamül olarak Washington'un halefleri birkaç istisna dışında 1930'lara kadar üçüncü kez başkanlığa aday olmadı” tespitini yaptı. Dört defa başkanlığa seçilen Roosevelt dışındakilerin en fazla iki dönem görev yaptığını belirden Afyoncu’nun, “Sağlığı yerinde olursa Trump, 2029'da anayasayı değiştirmeye teşebbüs edip 3. kez seçilmek için şansını deneyecektir” ifadesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığıyla bağdaştırıldı.

BİR KEZ DAHA SEÇİLMESİ…

Bilindiği gibi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilmesi Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Anayasa değişikliğinin şart olduğunu açıklamıştı. MHP lideri, “Eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?” demişti. Bahçeli’nin, İmralı’da tutulan PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis’e gelip konuşma yapmasını istemesi de Anayasa değişikliği için destek olarak yorumlanmıştı.

HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ

Nitekim; Erdoğan da, Çankaya Köşkü'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeniden aday olmak istediğini ifade eden şu cümleleri kurmuştu: İktidar ve ittifak olarak milletin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabb'im ömür, milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete devam edeceğiz.

ERHAN AFYONCU KİMDİR?

1967’de Tokat’ta doğdu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 1988’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhane-i Amire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) isimli tez ile doktorasını 1997’de bitirdi. Vatani hizmetini 1998-1999 yıllarında asteğmen olarak yaptı. 2000 yılında yardımcı doçent oldu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçti. 2008’de doçent, 2014’te profesör oldu.