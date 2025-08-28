Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyayı Ankara'da buluşturuyor

Ankara, 5-7 Kasım 2025 tarihlerinde organ nakli dünyasının kalbi olacak. Türkiye'nin organ nakli alanındaki öncü ismi Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünya çapındaki uzmanları Ankara'da buluşturmaya hazırlanıyor.

Ortadoğu Organ Nakli Derneği'nin (MESOT) 19. Kongresi, 5-7 Kasım 2025'te Ankara'daki Kızılcahamam Patalya Resort Hotel'de gerçekleştirilecek ve organ nakli konusundaki son bilimsel gelişmeleri ele alacak.

ORGAN NAKLİNİN 50. YIL DÖNÜMÜ

Etkinlik, sadece bilimsel bir platform olmakla kalmayıp, Türkiye'de organ naklinin 50. yıl dönümünü de kutlayacak. Hatırlanacağı üzere, Prof. Dr. Haberal, 3 Kasım 1975'te Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk başarılı canlı vericili böbrek naklini gerçekleştirmişti.

Kongre, katı organ ve doku nakliyle ilgili yeni bilimsel ve klinik bilgileri paylaşma fırsatı sunacak.

Uluslararası konuşmacılar ve sağlık profesyonellerinin katılımıyla, araştırma, eğitim ve işbirliğini teşvik edecek.

Prof. Dr. Haberal, aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nin kurucusu ve Türk Transplantasyon Derneği ile MESOT'un kurucusudur. 1978'de Eurotransplant'tan alınan organla Türkiye'nin ilk kadavra böbrek naklini, 1990'da dünyanın ilk yetişkin segmental canlı vericili karaciğer naklini ve daha birçok ilki gerçekleştirmiş biliminsanıdır.