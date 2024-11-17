Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'ndan organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için başsağlığı mesajı geldi. Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz. "Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı" listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak."