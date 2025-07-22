Eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, OYAK Holding’in yeni Genel Müdürü oldu. OYAK tarafından gerçekleştirilen açıklamada Yalçıntaş’ın “akademi, iş dünyası ve meslek kuruluşlarında uzun yıllara dayanan çok yönlü deneyimiyle” tanındığına dikkat çekildi.

Yalçıntaş ise konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, “Böylesine derin kurumsal mirasa sahip bir yapıda görev üstlenmek benim için yalnızca profesyonel bir adım değil, aynı zamanda bir vefa ve hizmet meselesidir” ifadelerine yer verdi.

Yalçıntaş, OYAK Yönetim Kurulu’nun vizyonu doğrultusunda kurumsal değerlerden ödün vermeden, daha şeffaf, katılımcı ve verimli bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

İTO BAŞKANLIĞI DÖNEMİ: 2005–2013

Murat Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı’na 2005 yılında seçildi ve 2013 yılına kadar kesintisiz iki dönem bu önemli görevi yürüttü. Bu süre zarfında aktif olarak meslek komiteleri, meclis ve oda yapısının demokratik katılımını güçlendirdi, kurumsal yeniliklere öncülük etti. 2009 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve 2007’de Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Başkanı olarak seçildi. 2009’da düzenlenen İTO seçimlerinde tek listeyle girerek kendi komitesinde 222 oyun 216’sını alarak başkan seçildi.

MURAT YALÇINTAŞ KİMDİR?

Çeşitli meslek kuruluşları başkanlığı, iş insanı ve akademisyen kimlikleriyle tanınan Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, hayatı boyunca birçok milli ve uluslararası kurumda görev yapmış çok yönlü sivil bir liderdir.

29 Kasım 1965'te İstanbul'da doğan Yalçıntaş orta ve lise öğrenimini Saint Joseph Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Brüksel'de Boston ve Vrije Üniversiteleri'nin ortak işletme yüksek lisans programını bitirdi (1990).

Murat Yalçıntaş profesyonel iş hayatına ilk olarak Cidde'de İslam Kalkınma Bankası'nda Proje Sorumlusu (1991-1994) olarak başladı. İstanbul'a döndükten sonra 1995'te İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeliği'ne, 1996 yılında da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Ardından siyasete atılan Yalçıntaş, 1998 yılında Fazilet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı, 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi, 2001 ile 2005 yılları arasında da AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak isminden söz ettirdi.

2005 yılında İTO Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek tüm siyasi sorumluluklarından istifa eden Yalçıntaş 2013 yılına kadar iki dönem boyunca bu görevde kaldı. Bu göreve paralel olarak aynı yıllar arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde (İTİCÜ) Mütevelli Heyeti Üyeliği, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde (İDTM) de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. İTO Başkanlığı süresince ayrıca 2007 yılında Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Başkanlığı'na, 2009'da da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

2007 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Doktor unvanı alan Yalçıntaş 2013 yılında İTO Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra eğitim faaliyetlerine ve akademik çalışmalara yönelmeye karar verdi. Bu doğrultuda tecrübe ve bilgilerini genç kuşaklara aktarmak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yardımcı doçent unvanıyla çeşitli dersler vermeye başladı

2016 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Doçent olan Yalçıntaş 2017 ile 2021 yılları arasında aynı üniversitede Dış Ticaret Enstitüsü Müdürlüğü görevini de üstlendi. Stratejik yönetim, liderlik, inovasyon ve oyun teorisi gibi konularda çalışmalar yürüttü, ulusal/uluslararası hakemli dergilerde ve bilimsel kitaplarda makaleler kaleme aldı, çeşitli konferanslara konuşmacı olarak davet edildi, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti.

Yalçıntaş'ın ayrıca iş insanlığından, oda başkanlıkları ve sayısız tecrübelerinden damıttıklarıyla kaleme aldığı “Dünden Yarına Bugünün Sözleri”, “Bende Kalmasın”, “Zor Zamanda Geleceği Kurmak” ve “Stratejik Yönetim ve KOBİ'ler” başlıklı dört kitabı bulunuyor.

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanlığı (TUGEV, 2006-2013), Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği (2010-2013), Dış Ekonomik İşler Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2014), İstinye (2017-2019) ve İstanbul Sabahattin Zaim (2019-2022) Üniversiteleri'nde Mütevelli Heyeti Üyeliği; kariyerinin yapıtaşlarından birkaçı. Ayrıca halen İlim Yayma Vakfı Kurucular Kurulu üyesidir.

Haziran 2021'de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Profesörlük unvanı alan Murat Yalçıntaş hemen akabinde BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye CEO olarak atandı. Ocak 2024'e kadar BMC Grup CEO'luğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa eden Yalçıntaş aynı yıllarda TOGG Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. BMC'den ayrıldıktan sonra akademik faaliyetlerine geri dönen Yalçıntaş İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde doktora ve yüksek lisans dersleri vermeye başladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğrencileriyle buluşmaya devam eden Yalçıntaş bugüne kadar sayısız ödüle layık görüldü. Kral II. Leopold Yüksek Liyakat Madalyası (Belçika-2012), Legion d'Honneur Onur Nişanı (Fransa-2010), Devlet Nişanı Commendatore (İtalya-2010), Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Akademisi/Fahri Profesörlük (2009), İstanbul İhracatçılar Birliği İhracat Hizmet Onur Ödülü (2008), İstanbul Valiliği Onur Ödülü (2008), Platin Ekonomi Dergisi Sosyal Sorumluluk Ödülleri (2006): bunlardan sadece birkaçı.

Akademisyenlik, iş insanı ve meslek kuruluşları başkanlıkları kimliklerini sporla da besleyen Yalçıntaş, sporu bir yaşam felsefesi olarak benimsiyor ve sporun hayatın her alanında karşılaşılan zorlukları aşmakta önemli olduğuna inanıyor.

Dağcılık (Kilimanjaro zirve, Everest ana kamp, Ağrı zirve), triatlon (Ironman 70.3), atletizm (maraton ve ultra maraton), binicilik (atlı dayanıklılık), yüzme (açık su) gibi branşlarda lisanslı sporcu olan Yalçıntaş birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya katıldı.

Bugün halen sürdürdüğü iş insanlığı ve akademik kariyeri dışında yaptığı doğa yürüyüşleri ve seyahatlerle de ilham vermeye devam ediyor.

Evli ve üç çocuk babası olan Yalçıntaş, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca, orta düzeyde de Almanca ve Arapça biliyor.