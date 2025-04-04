Prof. Dr. Naci Görür'den flaş uyarı ‘Yedisu Fayı'nın eli kulağında’

Görür, "250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayı'nın eli kulağında" ifadelerini kullandı.

"DEPREMİ ENGELLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl" programında konuşan Görür, şu açıklamalarda bulundu:

"Faylar stresle dolar. Levhalar hareket ettikçe her sene 1-2 santimetre hareket eder ve stres birikir. Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı zamanı gelince deprem üretir. Bunu asla engelleyemezsiniz."

YEDİSU FAYI İÇİN KRİTİK UYARI

Görür, Yedisu Fayı'nın son kırılmasının 1784 yılında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"1784'ten bu yana 250 sene geçti, fay stresi doldurdu. Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayı'nın eli kulağında. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için değil, bilimsel verilere dayanarak söylüyorum."

BİNGÖL'DE SON DURUM

Geçtiğimiz ay Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Uzmanlar, bu depremin bölgedeki fayın hareketliliğini gösterdiğini ve daha büyük bir deprem riskine işaret ettiğini belirtmişti.

"ÖNEMLİ OLAN BİNGÖL'Ü DEPREM DİRENÇLİ YAPMAK"

Görür konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Önemli olan zaman değil, önemli olan 'Bingöl'ü deprem dirençli nasıl yaparız?' sorusunun cevabını bulmaktır."