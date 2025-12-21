Programın konuşmacısı Prof. Dr. Nazım Doğan, sağlık personeline yönelik beslenme süreçlerinin temel prensiplerini bilimsel verilerle sundu.

Konferansta kritik bakım hastalarının beslenme yönetimi detaylı olarak incelendi. Öncelikle yoğun bakım hastalarında enteral ve parenteral beslenme yöntemleri, ardından organ nakli hastalarının ameliyat sonrası beslenme protokolleri ele alındı. Medikal onkoloji hastalarında tedaviye bağlı beslenme sorunları, kaşektik hastalarda yükselen enerji-protein ihtiyaçları, nörolojik rahatsızlıklarda yutma zorluğuna yönelik beslenme stratejileri, pediatrik hastaların büyüme-gelişme merkezli beslenme gereksinimleri, kronik böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda metabolik dengeyi koruyan beslenme planları, diyabet hastalarında glisemik kontrol amaçlı beslenme düzenlemeleri ile yaşlılarda malnütrisyon önleme yaklaşımları kapsamlı şekilde tartışıldı.

Bölüm doktorları, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının yoğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, hasta beslenmesinin klinik sonuçlara etkisi vaka örnekleriyle değerlendirildi ve multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulandı.