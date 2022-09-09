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Prof. Yiyit: Pandemi kan bağışçılarını tembelliğe itti

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Pandemi bazı konularda bizi tembelliğe itti. Kan bağışı anlamında bir unutkanlığımız başladı. Kızılay stoklarımız erimeye başladı.” dedi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 13:07
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 13:15
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Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Pandemi tembelliğe itti

Prof. Yiyit: Pandemi kan bağışçılarını tembelliğe itti
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Prof. Yiyit, “Hastanelerde ameliyat anlamında kan ihtiyacı doğmaya başladı. Biz de kan verme konusunda tekrar eski günlere dönme ve o bizim kan verme konusundaki arzulu vatandaşlarımızın arzusunu alevlendirmek istiyoruz" dedi ve ekledi:

“Ülkemizde sayıları 27 bine ulaşan organ bekleyen vatandaşımız var. Onların bu acılı bekleyişine son vermek adına anlamlı bir katkı sunacağız. Yüksek sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaretçilerimizi organ bağışına teşvik edeceğiz. Geçen yıl ki Karabük günlerinde, bir yıllık hastanenin aldığı bağış kadar bağış almıştık. Bu defa daha yüksek bağış almayı planlıyoruz.
Diğer bu konu, özellikle bu organ bağışında şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz yardımı seven bir ülkeyiz. Ama toprak olacak olan organlarımızın bir başkasına can olmasına müsaade etmemiz adına, bir farkındalık oluşturacağız. Pandemi bazı konularda bizi tembelliğe itti. Kan bağışı anlamında bir unutkanlığımız başladı. Kızılay stoklarımız erimeye başladı. Hastanelerde ameliyat anlamında kan ihtiyacı doğmaya başladı. Biz de kan verme konusunda tekrar eski günlere dönmek, vatandaşlarımızın bu konudaki arzusunu alevlendirmek istiyoruz. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızdan da kan bağışı alacağız”.

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Hasan şimşek
9.09.2022 13:15
Öyle değil yiğidim. O ensara bağış varya kızıyayı bitirdi. Kızılay yardım kuruluşu olmakkan çıktı, tayyipin abd'deki yatırımlarına para aktaran kuruluş haline geldi. Sebebi orda ara.  
 
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