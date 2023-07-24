Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: İşiniz yoksa dışarı çıkmayın

Türkiye günlerdir kavurucu sıcakları yaşıyor. Vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıktan korunmaya çalışıyor.

Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar klimanın mucidi ABD'li mühendis Willis Haviland Carrier'a anma töreni düzenleyecek hale gelmişken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kötü haber geldi.

SICAKLIKLARIN ZİRVE YAPACAĞI GÜNÜ AÇIKLADI

Prof. Dr. Orhan Şen, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların zirve yapacağı günü açıkladı. Isı çarpmalarının geri dönülmez sonuçları olabileceği konusunda uyaran Şen, "Çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın" dedi.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'a konuşan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın. İstanbul, İzmir, Ege ve Akdeniz sahilleri dahil. Isı çarpmalarının geri dönülmez sonuçları vardır. O nedenle çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Çıkacaklarsa da şapka gözlük ve açık renk bol elbise giysinler."