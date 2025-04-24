Prof. Dr. Osman Bektaş ayrıntılarıyla anlattı 'Marmara neden 7,4 deprem üretemez?'

Daha önce sosyal medya hesabından Marmara'nın kabuk yapısını gösteren bir harita paylaşarak "Marmara niçin 7,4 deprem üretemez?" diye soran Bektaş, İstanbul'un batısında 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklemediğini, bölgedeki fayın farklı davrandığını bilimsel verilere dayanarak ifade etti.

PROF. DR. BEKTAŞ'TAN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

CNN Türk'e katıldığı programda, son Silivri depreminin ardından yöneltilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'un batısı için yıllardır dile getirdiği deprem büyüklüğü tahminini yineledi. Bölgede 7 ve üzeri bir deprem bekleyen bilim insanları olduğunu hatırlatarak, kendi öngörüsünün farklı olduğunu belirtti.

Bektaş, "Ben açıkçası İstanbul'un batısında yani bugün depremin olduğu yerde bugünkü depremden daha büyük bir depremin olmayacağını veyahut da 6.2 6.4'lük bir depremi öngördüğümü yıllardan beri söylüyorum" dedi ve ekledi: "İstanbul'un batısında olabilecek olan deprem 6.4 civarında yani 7'den küçük bir deprem bekliyordum". Bu değerlendirmelerinin tamamen uluslararası verilere dayalı olduğunu vurguladı.

ORTA MARMARA FAYININ ÖZELLİĞİ

Bektaş, bu öngörüsünün temel nedenini Kuzey Marmara fayının yapısına bağladı. Fayın üç bölümden oluştuğunu, batıdaki 1912 Mürefte (Ganos) ve doğudaki 1999 İzmit segmentlerinin kilitli faylar olduğunu ve 7'den büyük deprem üretebilecek enerji biriktirdiğini belirtti. Ancak, bu iki segment arasında kalan Orta Marmara fayının farklı davrandığını savundu.

Prof. Dr. Bektaş, "Orta Marmara fayı maalesef... ne doğudaki ne batıdaki fay gibi çalışmıyor daha yavaş bir şekilde hareket ediyor yani biz buna krip diyoruz sürüklenme diyoruz kilitlenme olmadığı için burada deprem enerjisi fazla birikmiyor yani 7'den büyük bir deprem oluşturacak deprem enerjisini biriktiremiyor bu fay" açıklamasını yaptı. Alman, Japon ve diğer uluslararası bilimsel çalışmalarda da bu fayın sürüklendiğinin ve deprem enerjisi harcadığının ortaya konulduğunu ifade etti.

GEÇMİŞ DEPREMLER KANITLIYOR

Orta Marmara fayının büyük enerji biriktiremediğinin kanıtı olarak bölgede daha önce yaşanan orta büyüklükteki depremleri gösteren Bektaş, "Bunun da ispatı şu bakın şu anda yaşanan olayın benzeri 2011 yılında yaşandı Tekirdağ açıklarında 5.2'lik deprem oldu daha batıda 2012'de 5 deprem oldu daha da batıya gelin işte 2019'da Silivri tarafında 5.9'luk deprem oldu demek oluyor ki bu orta büyüklükteki depremler olabiliyor" şeklinde konuştu. Son yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin de bu durumun güncel bir örneği olduğunu belirtti.

7+ BÜYÜKLÜK TARTIŞMASINA YANIT

İstanbul için beklenen 7 ve üzeri büyüklükteki deprem tartışmasına da değinen Bektaş, bu beklentinin 1999 İzmit depreminden sonra Amerikalı bilim insanı Tom Parsons'ın çalışmalarına dayandığını anlattı. Parsons'ın 30 yıl içinde 7'den büyük bir deprem olacağı yönündeki istatistiksel tahmininin, Orta Marmara fayının da kilitli olduğu varsayımına dayandığını aktardı.

Ancak Bektaş, güncel bilimsel verilerle bu varsayımın çeliştiğini belirterek, "2004 değil 2017'den günümüze kadar yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki Orta Marmara fayı kilitli değil... ne İzmit gibi ne batıdaki müref gibi deprem enerjisi fazla biriktirmiyor orta büyüklükteki depremi biriktiriyor bunu boşaltıyor" dedi. Bu büyük deprem olasılığının tarihsel depremlere ve Kuzey Orta Marmara fayının özelliğinin tam bilinmemesine dayandığını savundu.

Bektaş, İstanbul depremi tehlikesinin "oldukça fazla abartılı" olduğunu düşündüğünü belirterek, "Şimdi şu anda 6.2'lik deprem oldu e ne oldu birçok kişi diyordu ki 6.2'lik deprem bile İstanbul'u alt üstüne getirir ne oldu bugüne kadar çok şükür ki insan kaybı yok binalar fazla da kıldığını de bilmiyorum ama hasarlı binalar olabilir" ifadeleriyle son depremdeki durumu örnek gösterdi. Ayrıca, Marmara'da daha önce yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremlerin de (1963 Adalar, 1935 Marmara Adası) İstanbul'da büyük bir hasara yol açmadığını hatırlattı.

"Dolayısıyla biz şunu söylüyorduk Marmara genel jeolojik ve jeofizik özelliğiyle sismolojik özelliğiyle 6.4'lük deprem üretiyor bakın Adalar 6.4'lük deprem üretti İstanbul'da hiçbir şey olmadı Marmara Adası 6.4'lük deprem üretti bir şey olmadı şu anda da 6.2'lik bir deprem oldu İstanbul'un batısında çok şükür beklenen can ve mal kaybı olmadı" şeklinde konuştu.

HARİTA ÜZERİNDEN ANALİZ

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından paylaştığı harita ile de bu görüşlerini desteklemişti. Haritada Marmara Denizi'nin kabuk yapısını gösteren jeofizik verilere dikkat çekmiş, kırmızı alanların ince, sıcak kabuğu; mavi alanların ise kalın, soğuk kabuğu temsil ettiğini açıklamıştı. Bu jeolojik yapının, Orta Marmara fayının davranışını etkilediğini ve 7.4 büyüklüğünde bir depremi engellediğini ima etmişti.

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda "Marmara niçin 7,4 deprem üretemez? Aşağıda Marmara'nın kabuk yapısını gösteren jeofizik haritası ve orta-büyük depremlerin yerleri görülmektedir. Kırmızı alanlar Marmara Denizinin oluşumuna bağlı olarak gelişmiş ince, sıcak kabuk; mavi alanlar kalın, soğuk kabuğu gösterir." ifadelerini kullandı.