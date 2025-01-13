Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'sahte evlilik' uyarısı! Erdoğan müjde diye duyurmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'sahte evlilik' uyarısı! Erdoğan müjde diye duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı açıklamada '2025 Aile Yılı' programı kapsamında hayata geçirilecekler hakkında bilgi verdi. Evlenecek çiftlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği 81 ile taşındığını duyurdu. Prof. Dr. Demirtaş konu ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının 'Aile Yılı' olacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Hayata geçirilecek program kapsamında getirilecek yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem evlenecek çiftleri hem de aileleri ilgilendiren maddi yardımları ilan etti.

Erdoğan'dan erken seçim yatırımı! 150 bin lira faizsiz kredi, doğum ve çocuk yardımı...Erdoğan'dan erken seçim yatırımı! 150 bin lira faizsiz kredi, doğum ve çocuk yardımı...

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise yeni planlanan düzenlemeyle ilgili 'Sahte evlilik' uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Demirtaş açıklamasında "Sahte evlilikler artacaktır. Evlenip parayı aldıktan sonra boşanmalar olabilir. Belli bir süre boşanmama şartı ile bu söylediğim sorun hafifletilebilir" dedi.

Son Haberler
Cemal Enginyurt, CHP’li başkanın Erdoğan’ın sarayına ne şekilde sokulduğunu açıkladı
Cemal Enginyurt, CHP’li başkanın Erdoğan’ın sarayına ne şekilde sokulduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş'ı andı
Erdoğan, ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş'ı andı
İzmir'de gevrek boyoz ve kumruya zam
İzmir'de gevrek boyoz ve kumruya zam
Göztepe çok farklı!
Göztepe çok farklı!
Aile içi kavgada kan aktı: 1 yaralı
Aile içi kavgada kan aktı: 1 yaralı