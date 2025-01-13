Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'sahte evlilik' uyarısı! Erdoğan müjde diye duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının 'Aile Yılı' olacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Hayata geçirilecek program kapsamında getirilecek yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem evlenecek çiftleri hem de aileleri ilgilendiren maddi yardımları ilan etti.

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Erdoğan'ın açıklaması sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise yeni planlanan düzenlemeyle ilgili 'Sahte evlilik' uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Demirtaş açıklamasında "Sahte evlilikler artacaktır. Evlenip parayı aldıktan sonra boşanmalar olabilir. Belli bir süre boşanmama şartı ile bu söylediğim sorun hafifletilebilir" dedi.