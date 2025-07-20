Prof. Dr. Özkan: Periodontitis, KOAH ve zatürre riskini artırıyor

"Ağızda başlayan bir iltihap, tedavi edilmezse akciğerlerde KOAH ve zatürre gibi ciddi hastalıklarla sonuçlanabilir" diyen Özkan, bu tabloya karşı erken tanı ve etkili tedavinin önemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Periodontitis Nedir? Periodontitis, diş etleriyle birlikte onu destekleyen çene kemiğinin de iltihaplandığı kronik bir hastalıktır. Genellikle fark edilmeyen ancak ilerledikçe, diş eti çekilmesi, dişlerde sallanma, ağız kokusu ve çiğneme zorluğu gibi semptomlarla kendini gösterir. Ancak bu sorun yalnızca ağız içinde kalmaz; iltihaplı hücreler sistemik dolaşıma karışarak vücut genelinde kronik inflamasyona neden olabilir. Diş eti ceplerinde biriken bakteriler solunum yoluyla akciğerlere ulaşabilir. Bu durum, akciğer dokusunda bağışıklık sisteminin aşırı tepkisine ve doku yıkımına yol açar. Periodontitisli bireylerde KOAH gelişme riski yüzde 10 artıyor. Zatürre riski ise yüzde 30'a kadar yükseliyor. Türk Toraks Derneği'nin 2023 verilerine göre, KOAH hastalarının yüzde 62'sinde şiddetli diş eti hastalığı görülmüştür. Özellikle yaşlı bireyler, bağışıklık sorunu yaşayanlar ve kronik akciğer hastaları bu tablodan daha fazla etkilenmektedir. Aşağıdaki bulgular varsa yalnızca ağız sağlığı değil, akciğer sağlığı da tehdit altında olabilir. Diş fırçalarken kanama, sürekli ağız kokusu, diş eti çekilmesi, dişlerde sallanma veya aralanma, çiğnerken dişlerde güçsüzlük"

Özkan, tedavi yöntemini ise şöyle sıraladı:

"Özel El Aletleri ile Diş Taşı Temizliği ve Parlatma: Hastanın diş yüzeyinde birikmiş sertleşmiş bakteri plaklarının ve diş taşlarının, özel el aletleri ( kretuar) yardımıyla diş minesine ve diş etlerine zarar vermeden hassas bir şekilde temizlenmesini kapsar. Bu işlem, tedavinin ilk basamağını oluşturur ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olur. Diş taşı temizliği iltihabı yüzde 47 azaltır.

Subgingival Küretaj (Kapalı Kürtaj): Diş taşı temizliği ve parlatma işleminin ardından Kapalı cerrahi küretaj yapılır. Diş eti altına yerleşmiş bakteri kolonileri, lokal anestezi altında özel hassas küretlerle temizlenir. Bu sayede periodontal ceplerin içi tamamen arındırılır ve dişeti iyileşmesi başlatılır.

Açık Cerrahi Küretaj (Flap Operasyonu): Hastalığın ileri evrelerinde uygulanır, öncelikle diş eti cerrahi olarak aralanır; dişeti altı, çene kemiği yüzeyi ve diş kök aralarındaki iltihabi kötü dokuların tümünden arındırılması heeflenir. Bu iltihabi kötü dokular ağaç kurtlarına benzer ve bu kötü dokular hiç kalmayacak şekilde temizlenir. Çene kemiğinin törpülenmesi ve şekillendirilmesi çene kemik kaybını %63 önlüyor. Son olarak dişeti yeniden şekillendirilerek dikiş atılarak güzel iyileşmesi sağlanır. Bu teknikle hem iltihap kontrol altına alınır, çene kemik erimesi durdururlu, çene kemiği oluşumu tetiklenir ve dişeti sağlıklı hale gelir.

Kök Yüzey Düzleştirmesi: Açık Cerrahi Küretaj operasyonu sırasında, dişeti aralandıktan sonra açığa çıkan diş kök yüzeylerindeki bakteriler kazınır. Bu sayede çene kemik oluşumu yeniden tetiklenerek dişetinin diş kök yüzeyine daha sıkı sarması sağlanır, bu sayede diş taşı plak oluşumunun da önüne geçilmiş olur.

Dişeti estetiği operasyonu: Açık Cerrahi Küretaj operasyonuyla dişeti altındaki iltihabi kötü dokular alındıktan sonra kısmi bir dişeti çekilmesi beklenir. Bu olağan bir durumdur. Dişeti kısmen çekilir, gül kurusu pembe sağlıklı dişeti elde edilir, dişeti dişi daha sıkı sarar. Dişeti çekilmesinin estetik görünümüne kavuşması için da Açık Cerrahi Küretaj Operasyonunu takiben Estetik Dişeti Operasyonu aynı seansta yapılır. Estetik Dişeti Operasyonuyla, dişetleri dişlerin arasında belirgin bir şekilde yerini alması ki bu sayede diş ve dişetinin bütünlük içinde ve dişlerin de tane tane estetik görünümü sağlanır."

Özkan tedavinin başarısının yalnızca klinik müdahaleye değil, hastanın alışkanlıklarına da bağlı olduğunu ifade ederek, "Sigara kullanımı bırakılmalı. Her öğün sonrası dişler fırçalanmalı, ara yüz temizliği ihmal edilmemeli

Şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı. Bağışıklığı destekleyen beslenme programı uygulanmalı. Bilimsel veriler ışığında, başarılı tedaviler sonrası: KOAH alevlenmeleri yüzde 28, Zatürre riski yüzde 34 oranında azalıyor" dedi.

Özkan, iltihabın küçünsenmemesi gerektiğini belirterek "Ağzınızdaki iltihabı küçümsemeyin, O iltihap, bir gün akciğerinize ulaşabilir. Periodontitis sadece diş kaybına değil, hayatı tehdit eden solunum hastalıklarına da neden olabilir. Gecikmeden diş hekiminize başvurun" diye konuştu.