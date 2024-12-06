Prof. Dr Şenol Babuşcu tek tek açıkladı. Borç gırtlağa dayandı yüzbinlerce kişi icralık

Bankalar kredi borçlarını tahsil edemeyince, belli bir miktara o borçları varlık yönetim şirketlerine satıyor. İşte BDDK verilerine göre, sadece ekim ayında varlık şirketlerine borcu satılan bireysel kredi müşteri sayısı 66 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakamları Finans ve Bankacılık uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu açıkladı. Babuşcu'ya göre Varlık Yönetim Şirketlerinde yasal takip statüsünde açık hesabı olan ve tahsilatı deven eden tekil müşteri sayısı 2 Milyon 94 bin 503 kişi oldu.

Babuşcunun açıkladığı verilere göre kredi oranı en yüksek yüzde 4,8'le elektrik ve gaz sektöründe oldu. Bunun yanında Bireysel kredilerde en yüksek ödenmeme oranı yüzde 3,9 ile ihtiyaç kredilerinde.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, peş peşe yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Bankaların varlık yönetim şirketine sattığı bireysel kredi müşteri sayısı sadece Ekim ayında 66.000 kişi. Toplam olarak ise 2 milyon 95 bin kişi".

Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun açıkladığı veriler şöyle:

Ekim 2024 sonu itibariyle takipteki kredi oranının en yüksek olduğu sektör %5 ile elektrik, gaz, su sektörü.

Babuşcu'ya göre en yüksek ödememe oranı ihtiyaç kredilerinde. İşte Babuşcu'nun paylaşımı:

"Bireysel kredilerde en yüksek ödenmeme oranı %3,9 ile ihtiyaç kredilerinde."