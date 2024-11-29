Prof. Dr. Turan Yazgan, sonsuzluğa yürüyüşünün 12. yılında anılacak

Ömrünü Türk dünyasında birliğe adayan, "Türk dünyasının bilgesi" Prof. Dr. Turan Yazgan anısına Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) tarafından "Sonsuzluğa Yürüyüşünün 12. Yılında Turan Yazgan Anma Programı" gerçekleştirilecek.

7 Aralık 2024 tarihinde yapılacak olan program, İstanbul Üniversitesi - Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, kurucu başkanı, büyük Türk Milliyetçisi ve Türk dünyası sevdalısı Prof. Dr. Turan Yazgan'ın anısına tertip edilen anma törenine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bütün ömrünü Türk Dünyası’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birliği” ülküsünü gerçekleştirmek yolunda harcayan, Vakfımızın Kurucu Başkanı, Son Yüzyılın Büyük Türkçüsü Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın sonsuzluğa yürüyüşünün 12. yılında gerçekleştireceğimiz anma programı 7 Aralık Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi - Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Programımız Aşağıdaki gibidir; - Sabir Rüstemhanlı’ya Türk Dünyası Turan Yazgan Ödülü Takdimi - Kıbrıs’tan Karabağ’a Türk’ün Son Zaferleri Paneli - Konuşmacılar: Tenzile Rüstemhanlı ve Zorlu Töre - Türk Dünyası Konseri - Gagauz Yeri’nden Leonida ve Nogay Eli’nde Arslanbek Sultanbekov"

PROF. DR. TURAN YAZGAN KİMDİR?

20 Ocak 1938’de, kendi ifadesine göre ise 1935-36 yılında Eğridir’de (Eğirdir) doğdu. Ailenin soyu Eğridir’i yurt tutan Türkmenler’e dayanır. İlköğretimin ardından İstanbul’da Vefa Lisesi orta kısmından ve parasız yatılı olarak okuduğu Kastamonu Lisesi Fen Bölümü’nden mezun oldu (1955).

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin sınavına babasının ölümü yüzünden giremeyince İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne kaydoldu. 1959’da fakülteyi bitirinceye kadar ayrıca muhasebe işlerinde çalıştı. Yedek subaylık hizmetinden (1960-1961) sonra İmar ve İskân Bakanlığı Marmara Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı’nda araştırmacı oldu (1961-1964). 1963’te “Güney İtalya Bölge Planlaması” üzerine staj yaptı. 1966’da İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. Ertesi yıl Şehirleşme Açısından Türkiye’de İşgücünün Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bünyesi adlı teziyle doktor unvanı aldı. Gelir Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik ismiyle hazırladığı tezle de doçentliğe yükseldi (1972). 1977-1987 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölge Planı’nın genel koordinatörlüğü görevini üstlendi. Bölgede ekibiyle beraber yaptığı araştırmaların sonucu olan yedi ciltlik “Güneydoğu Anadolu Gelişme Planı”nı Başbakanlık Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığı’na sundu. 1 Mart 1979’da profesör oldu. 17 Ocak 2000 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 22 Kasım 2012’de İstanbul’da öldü ve cenazesi 24 Kasım’da Kozlu Mezarlığı’na defnedildi. Turan Yazgan evli ve üç erkek çocuk babasıydı.

Türk dünyası ve meseleleriyle yakından ilgilenen, kurduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfıyla bu işin bir kurumca ele alınmasını sağlayan Yazgan’ın düşüncelerini, ilkokul öğretmeninin verdiği bilgilerle lise yıllarında okuduğu Nihal Atsız’ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı romanları şekillendirmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kongreye, sempozyum ve seminere katılan Turan Yazgan, Türk dünyasına yönelik çalışmalarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet ödülü (2008), Gagauz Yeri’nin Devlet madalyası (2010), TÜRKSOY tarafından Onur madalyası ile (2012) taltif edilmiş, Türk dünyası devletleri ve üniversitelerinden birçok akademik ödül almış, “yeni yüzyılın Gaspıralı’sı ve çağımızın Dede Korkut’u” unvanı ile anılmıştır.