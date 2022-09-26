Profesörden çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği uyarısı

İHA’nın haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, tüm dünyada hiperaktivite ve dikkat eksikliğindeki artışa dikkati çektiği görüldü. Bu artışın Türkiye’de de yaşandığına vurgu yapan Prof. Dr. Arıca, “Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği özellikle son yıllarda, pandemiden sonra çok fazla arttı. Ülkemizde şu an 1 milyona yakın çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite olabilmekte. Değişik boyutlarda bu ön plana çıkmakta. Bu özellikle şu an okul dönemlerinde hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocukları önceden belirlemek ve bunun tedavisini yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ ÖNLEMLERİ HEKİM KONTROLÜNDE YAPMALILAR”

Arıca, dikkat eksikliğini ilk anlayabilecek anne ve babanın olduğunu, okul döneminde de öğretmenlere büyük görevler düştüğünü anlatarak şu sözleri kullandı:

“Öğretmen, öğrencinin önceden başarısı yüksek iken son dönemlerde başarı azalıyor ise öğrenmede güçlük çekiyor ise, konsantrasyonda hızlı bir bozulma oluyor ise mutlaka dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden şüphelenmelidir. Bu durumda mutlaka aileye haber verilerek gerekli önlemleri hekim kontrolünde yapmalılar”

NEDENLERDE BİRİ DE ERKEN YAŞTA TELEFON, BİLGİSAYAR VE TABLET BAĞIMLIĞI

Arıca, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye sadece fosfatidilserin neden olmadığını sözlerine ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu dönemde en önemli nedenlerde biri erken yaşta telefon, bilgisayar ve tablet bağımlığı. Özellikle son 2 yıl pandeminin etkisiyle online eğitime geçilmesiyle beraber hiperaktivite ve konsantrasyon bozukluğu, öğrenme güçlüğü ülkemiz ve dünyada bir artış bulunmakta. 5 ile 11 yaş aralığında hiperaktivite, uyum problemleri ve öğrenme güçlükleri artmış durumda. Burada özellikle ebeveynler, öğretmenler ilk etapta şüphelenmeli ve ilgili hekimle irtibata girerek tedbirleri almalı”

“FOSFATİDİLSERİN EKSİKLİĞİ ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA GÜNDEME ALINMALI”

Hiperaktivite ve dikkat eksikliğinin son dönemde artış nedenine de değinen arıca, şöyle konuştu:

“Fosfatidilserin dediğimiz madde özellikle besinlerden az alım yoluyla olduğu için çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite artmakta. Dikkat eksikliğine bağlı olarak öğrenme güçlükleri, okul başarısında düşmeler, ilerleyen dönemlerde de IQ düşüklükleri olabiliyor. Bu nedenle özelikle fosfatidilserin eksikliği ülkemizde ve dünyada gündeme alınmalı. Bunları besin yoluyla almamız gerekiyor. Besin yoluyla alamadığımız durumlarda, özellikle sınav öncesi konsantrasyonu yükseltmek amacıyla öğrenme güçlüğünü geçmek amacıyla fosfatidilserin içeren bir takım vitamin, katkı maddelerini veya besin maddelerini almamız faydalı olabilir.”

