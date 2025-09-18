Prof. Dr. Yardımcıoğlu’ndan Patrikhane’ye tarihi uyarı: Haddinizi bilin!

YENİÇAĞ - Kahramanmaraş / Muttalip Akkuş

Batı Asya Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Patrikhane’yi hedef alan son derece sert ve net açıklamalarda bulundu. Patrikhane’yi Türkiye’nin kalbine yerleştirilmiş bir “Truva atı” olarak tanımlayan Yardımcıoğlu, Patriğin Türkiye’yi ABD Başkanı’na şikayet etmesini “gaflet” olarak nitelendirdi ve tarihi bir uyarıda bulundu: “Haddinizi bilin!”

“PATRİKHANE, TÜRKİYE İÇİN BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR”

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, Patrikhane’nin Türkiye’nin milli birliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “Ne zaman Türkiye içeride veya dışarıda bir sorunla meşgul olsa, Patrikhane bir çıban başı gibi ortaya çıkarak kendini hissettirmiştir. Bu yapı, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde faaliyet gösteren bir hizip başı, bir Truva atıdır. Patrik ise bu Truva atının en kritik organıdır” dedi.

“ABD BAŞKANI’NA ŞİKAYET ETMEK ACİZLİKTİR”

Patriğin, Türkiye’yi ABD Başkanı’na şikayet etme girişimini sert bir dille eleştiren Yardımcıoğlu, bu durumu bir “acizlik” göstergesi olarak yorumladı. “70’li yaşlarındaki bunak ve tacizci bir ABD Başkanı’na sığınarak bir sonuç alacağını sananlar, bu milletin şanlı tarihinde nasıl yanıldıklarını göreceklerdir. Bu topraklarda aman dileyene kılıç kalkmaz, kadına ve çocuğa el uzatılmaz. İsrail’in Gazze’de sergilediği vahşetle bu aziz milletin geçmişini bir tutmaya kalkanlar, bu alçakça çağrışımlardan medet umanlar, aptalca bir hayal içindedirler” ifadelerini kullandı.

TARİHİ KAPIDAN GELEN TEHDİT: “GEREKİRSE O KAPIDA BİR HAİN DAHA SALLANDIRILIR!”

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiğinde gösterdiği engin hoşgörüyü hatırlatan Prof. Dr. Yardımcıoğlu, bu müsamahanın bir zafiyet olarak algılanmaması gerektiği konusunda uyardı. Tehditkar bir tonla sözlerine devam eden Yardımcıoğlu, “Patrikhane’nin ‘kin kapısı’ olarak andığı o kapıda, bu necip millet, gerekirse bir haini daha asacak kudrete sahiptir. Ne pahasına olursa olsun, o kapıda bir hainin daha sallandırılması bu devlet ve millet için zerre kadar zor değildir” diyerek tarihi bir mesaj verdi.

“MUHATABINIZ KAYMAKAMDIR, BAKANLIK DEĞİL!”

Patrikhane’nin “ekümenik” (evrensel) statü iddialarını da kesin bir dille reddeden Yardımcıoğlu, kurumun hukuki statüsünü net bir şekilde ortaya koydu: “Patrikhane, herhangi bir devlet kurumuyla eş değer değildir. Onların muhatabı Fatih Kaymakamlığı’dır. Ne İçişleri ne de Dışişleri Bakanlığı’dır. Bu Truva atı, amirinin bu topraklardaki bir kaymakamdan ibaret olduğunu aklından asla çıkarmamalıdır.”

SON ÇAĞRI: “BU MİLLETİN SABRINI ZORLAMAYIN!”

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, açıklamalarını şu net çağrıyla sonlandırdı: “Patrik, haddini bilmeli, dış güçlerin piyonu olmaktan vazgeçmelidir. Başta o bunak ve tacizci ABD Başkanı olmak üzere, kimseden medet ummamalıdır. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli vardır; o da bu topraklara ve bu millete saygı duymaktır. Fatih Dedemizin gösterdiği o büyük müsamahayı kimse suistimal etmeye kalkmasın. Herkes aklını başına alsın ve haddini bilsin! Bu milletin sabrını daha fazla zorlamasınlar.”