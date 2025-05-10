Prof. Ercan İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğünü ve tarihini açıkladı: En az neresi etkilenecek?

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. 23 Nisan’daki deprem sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken İstanbul’da beklenen büyük depremle ilgili tedirginlik arttı.

Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul’da beklenen büyük depremin büyüklüğünü 7.2 olarak tahmin ederken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise büyük depremin 7 büyüklüğünde olmayacağını söylemişti.

PROF. DR. ERCAN’DAN YENİ AÇIKLAMA

Beklenen İstanbul depremi ile ilgili tartışmalar devam ederken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan yeni bir açıklama geldi. Ercan, Silivri’deki deprem sonrası yapılan araştırmalara göre beklenen büyük depremin büyüklüğünün 6,7 olacağını söyledi.

Prof. Dr. Ercan, depremin zamanı ile ilgili de tahminlerde bulunarak sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“M6,2’lik Silivri Depremi beklenen Kuzey Marmara Depremleri üzerine çok değerli bilgiler verdi. 1. Kırık izi doğu-batı doğrultulu olacak

2. İstanbul Kolu Zeytinburnu önünde çatallaşma yapıp , Sivri Adaya doğru dönecek.

3. İstanbul kolunda deprem odağı Küçükçekmece’nin 25 km Marmara içinde, 7-10 km derinde, granit içinde olacak.

4. Depremin İstanbul kolu üzerinde büyüklüğü M6,7 olacak 5. Büyüklük Trakya kolunda M6,9-M7,1’e düşecek,

6. Ne M7,5, ne de 8’lik deprem olasılığı kaldı,

7. Ne depremler bitti, ne de her an deprem olma olasılığı kaldı. 8. Süpürtü (tsunami) yüksekliği 2 metreyi geçmeyecek,

9. En az Anadolu yakası etkilenecek,

10. Depremler 2045 den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek.”