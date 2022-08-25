25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Prof. Kadıoğlu’ndan tropikal hastalık uyarısı: Ölümler artabilir!

Prof. Kadıoğlu’ndan tropikal hastalık uyarısı: Ölümler artabilir!

Tropikal hastalıklarda artış gözlendiğine dikkat çeken ünlü iklim uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, ''Türkiye'de tropikal hastalıklar için polikliniklerin kurulması gerekecek, ölümler artabilir'' diye uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:33
Takip Et

Prof. Kadıoğlu’ndan ‘ölümler artabilir’ uyarısı

Prof. Kadıoğlu’ndan tropikal hastalık uyarısı: Ölümler artabilir!
+
Aa
-

Küresel ısınmayla birlikte Türkiye'de de farklı tür böcek ve sinekler görülmeye başladı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğine bağlı olarak kene, sivrisinek gibi hayvanlardan insanlara geçen sıtma benzeri tropikal hastalıkların arttığına dikkat çekti. Kadıoğlu, sel, orman yangınları, sıcak hava dalgaları nedeniyle hastalık taşıyan böceklerin daha uzun yaşadığına vurgu yaptı.

Prof. Kadıoğlu, "Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları var. Bu da afetlere neden oluyor. Sel, orman yangınları, sıcak hava dalgaları gibi. Özellikle hava sıcaklığı arttıkça, daha erken havalar ısınıp daha uzun süre sıcak kaldıkça, böcekler de daha erken ortaya çıkıyor. Bunların larvaları, yumurtaları daha uzun süre yaşıyor. Bunlarda değişim gösterenler de var. Mesela kene gibi. Normalde kene muhteşem bir hayvan. Karbondioksit ölçmek gibi yetenekleri var. Ama son yıllarda hayvanlardan insanlara geçen zooteknik hastalıklarda kenenin başlıca rolü oynuyor. Lyme hastalığı gibi hastalıklar bu kadar yaygın değilken, şimdi kene ile birlikte çok büyük artış var. Dünyanın en tehlikeli hayvanı olan, yılda 1 milyon insan öldüren sivrisinekler de aynı şekilde aşırı yağışlarda daha çok yayılıyor. Sıcaklıklar da uygun olduğu zaman daha uzun süre hayatta kalıyorlar. Bunlar insanlarda sıtma gibi hastalıklara neden oluyor"şeklinde konuştu..

"DAHA ÇOK TROPİKAL HASTALIK, SITMADAN ÖLÜMLER VE YILAN SOKMASI GÖRÜYORUZ"

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 2080 yılına kadar sıtmanın tüm Avrupa'ya yayılmasına dikkat çekti, şunları açıkladı:

"Türkiye'de tropikal hastalıklar için polikliniklerin kurulması gerekecek. Şu an Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin güney bölgesini sıtma bölgesi olarak gösteriyor. Bu daha da kuzeye doğru yayılacak. Havaların ısınması, böceklere, sineklere, çıyanlara, akreplere yarıyor. Artık insanların hiç görmediği böceklerle karşılaşıyorsunuz. Sadece böcekler değil, polenler de öyle. Eskiden ormanlarda olmayan böcekler ve çiçekler de ortaya çıktı. İklim değişikliği sadece sıcaklık ve yağış demek değil, iklimle beraber her şey değişiyor. Daha fazla tropikal hastalıklar, daha fazla sıtmadan ölümler, yılan sokması olaylar görüyoruz."

"SITMA VİRÜSÜ TAŞIYAN SİVRİSİNEK KOLAY YAYILMAYA BAŞLADI"

Enfeksiyon ve Tropikal Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Şiran Keske ise, sıtma virüsünü taşıyan sivrisineğin, iklim değişiklikleri ve havaların ısınmasıyla birlikte daha kolay yayılmaya başladığını belirterek, "Yine bir başka etken kenelerle bulaşan ve ülkemizde de görülen 'Kırım Kongo Kanamalı Ateş' virüsü de havaların ısınmasından, kenelerin hareketinden etkilenebilen virüslerden biri. Bu tip enfeksiyonlar, ortalama sıcaklıkların artmasıyla çok paralellik gösteriyor. Doğrudan doğanın işgali ya da içine yayılmasıyla birlikte de burada daha önce hiç karşılaşmadığı virüslerle karşılaşmaya başlıyor" diye konuştu.

"HAYVANLARIN ÜSTÜNDEKİ VEKTÖRLERDEN DE İNSANLARA GEÇEBİLİYORLAR"

Doç. Dr. Şiran Keske, hastalıkların hayvanlardan insanlara genellikle aracı bir vektörle (kene, sivrisinek, pire) bulaştığına dikkat çekti, "Hem Çin'de hem Güneydoğu Asya'da hem de başka bölgelerde yeni yeni virüsler duymaya başlıyoruz. İnsanlarda daha önce hastalık yaptığını bilmediğimiz virüsler. Bunlar küresel ısınmanın etkileriyle ilişkili. Diğer taraftan teknolojik gelişmelerle birlikte insanlar, virüsleri, enfeksiyonları daha iyi tanımlamaya başlıyorlar. Bu da tabii ki hastalıkların tanımlanmasını arttıran bir faktör. Bunların bazıları muhtemelen yıllar önce de, geçmişte de hastalık yapmış virüslerdir ama, o zamanlar bunları henüz bilmiyorduk. Hayvanlardan insanlara genellikle aracı bir vektörle bulaşır. Bunlardan bir tanesi örneğin keneler. Keneler sığırlar üzerinden bu virüsü alıp insana bulaştırabiliyorlar. Yine sivrisinekler, tarihteki en önemli salgınları yaptı. Veba hastalığı da hayvanların üzerindeki pirelerden insanlara geçerek ortaya çıkan bir hastalıktı. Hayvandan doğrudan geçebileceği gibi, hayvanlarla birlikte yaşayan bu tip vektörlerden de insanlara geçebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.