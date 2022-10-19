Yanlış burun temizliği enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, çok sayıda kişinin yanlış burun temizliği yüzünden farkında olmadan enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkardığını hatırlatan KBB Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Burun pasajları doğrudan orta kulak ve paranazal sinüslere bağlı olduğundan, burnun doğru sümkürülmesi çok önemlidir. Burnunuzu düzgün veya nazikçe sümkürmezseniz, hem paranazal sinüsler hem de östaki borunuz olumsuz etkilenir. Sürekli yanlış burun sümkürülmesi sonucunda kulaklarda hasar oluşabileceği gibi enfeksiyon hastalıklarının vücuda geçişi de kolaylaşabilir” şeklinde konuştu.

YANLIŞ VE ŞİDDETLİ SÜMKÜRMENİN ZARARLARI NELER?

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası yaklaşık 35 yıllık meslek hayatı boyunca şaşırtıcı bir şekilde burnunu düzgün sümkürmeyi bilmeyen birçok kişiye şahit olduğunun altını çizerek “Birçoğumuz muhtemelen burun sümkürme prosedürünü hafife alıyoruz ve bunu nefes almak gibi basit, spontane bir uygulama olarak düşünüyoruz. Halbuki, bu doğru değildir ve yanlış sümkürmenin potansiyel yan etkileri vardır” dedi.



Burun pasajlarına komşu paranazal sinüsler ve östaki borusu olmak üzere iki önemli anatomik yapının bulunduğunu dikkat çeken Prof. Dr. Kazkayası, şunları söyledi:

“Paranazal sinüsler burun boşluğu çevresinde bulunan, göze ve beyne bitişik olan hava dolu boşluklardır. İşlevleri; klima, filtreleme, solunan havayı ısıtma ve potansiyel olarak mikroplar, alerjenler ve solunum yollarını korumak için diğer partiküller için immünolojik bir yanıt oluşturmadır. Sinüslerin havalandırılması, burun boşluğuna açılan küçük açıklıklarla gerçekleştirilir. Östaki borusu, orta kulak boşluğunu burun geçişinin arkasına bağlayan bir geçittir. Orta kulak boşluğunu korumak ve havalandırmak, orta kulak salgılarını boşaltmak gibi önemli görevleri vardır.”

AYNI ANDA İKİ BURUN SÜMKÜRÜLMEZ

Prof. Dr. Kazkayası, konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu:



“Normalde her seferinde bir burun deliği sümkürülmeli ve diğeri parmakla kapatılmalıdır. Her iki burun deliği aynı anda sümkürülürse, artan burun içi basıncı mukusun doğal akışını tersine çevirir. Bu da sinüsler ve orta kulak boşluklarındaki basıncı değiştirir. Dolayısıyla, enfekte mukus artan burun içi basıncı ile doğrudan bu kritik yapıların içine girer. Bu durum orta kulağı ve sinüsleri etkileyerek hem orta kulakta hem de sinüslerde normal basıncı bozup olası enfeksiyonu tetikleyecektir.”

SONBAHARDA BURUN AKINTILARI DAHA SIK OLUR

Sonbaharın gelişiyle birlikte soğuk algınlığı ve nezle enfeksiyonlarının sonucu olarak insanlarda burun akıntısı ve tıkalı burun sorunlarının da artışa geçebileceğini belirten Kazkayası, “Burnunuzu doğru bir şekilde sümkürmek, orta kulağınızı ve sinüslerinizi enfeksiyonlardan korurken bu hayati yapıların kolayca temizlenmesine ve düzgün çalışmasına yardımcı olur. Burnunuzu temizlemeniz gerektiğinde her bir burun deliğinizi ayrı ayrı sümkürmeyi deneyin” şeklinde konuştu.