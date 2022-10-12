Yaşlanan ses nasıl gençleştirilir?

Duke Üniversitesi Fuqua School of Business tarafından yapılan ve literatüre "milyon dolarlık ses" kavramını kazandıran araştırma, daha kalın seslere sahip erkek CEO'ların daha büyük şirketleri yönetme, daha fazla para kazandırma ve işlerinde daha uzun süre kalma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Günümüzde adı giderek daha sık duyulmaya başlanan estetik ses cerrahisine yönelik bilgi veren Prof. Dr. İsmail Koçak, işlemi genelde ses tonunu beğenmeyenlerin veya sesi ile bedeni arasında dışardan algılanabilen bir uyumsuzluğa sahip olanların başvurduğunu belirtti.



Prof. Koçak, "Örneğin ses kalınlaştırma ameliyatı, iş yaşamında daha otoriter bir ses tonuna sahip olmak isteyen erkek ve kadınlara uygulanabilir. Kadınsı ses tonuna sahip olup sesini kalınlaştırmak ya da daha erkeksi yapmak isteyen erkeklere de sıklıkla uygulanabiliyor" diye konuştu.

"SESİ KAYBETME RİSKİ YOK"



Ses inceltme işlemlerinin özellikle kalın sesli kadınlarda olumlu olduğunu söyleyen Prof. İsmail Koçak, "Bu ameliyata karar veren kadınlardan en sık duyduğumuz şikayet, telefon konuşmalarında erkek sanılmaları ve kendilerine "beyefendi” diye hitap edilmesi. Ses inceltme ameliyatlarını, yapısal olarak ses telleri kalın olan kadınlarda ve erkekten kadına cinsiyet değişimi söz konusu olduğunda, sesi bedenle uyumlandırmak, daha ince ve daha kadınsı bir ton elde etmek için uyguluyoruz. Bu ameliyatlarda sesi kaybetme riski ve sesin daha kötü olma ihtimali söz konusu değil" şeklinde konuştu.



PROF. KOÇAK: YAŞLANAN SESİ GENÇLEŞTİRMEK MÜMKÜN



1993'ten bu yana ses tedavisi yapan ve aslen bir müzisyen olan Prof. Dr. Koçak, oldukça ilgi gören bir başka estetik ses cerrahisi uygulaması lazer glottoplasti yani ses gençleştirme ameliyatını ise şu sözlerle anlattı:

"Yaş ilerledikçe ve ses kullanımı arttıkça ses teli tabakaları kalınlaşır ve ses kabalaşır. Bu durumda ses tellerinin kalınlaşmış tabakalarının alınması ve yıpranan deforme dokunun ortadan kaldırılması gerekir.”

DHA