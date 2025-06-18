Prof. Melihan Ünlü’nün sunumu Polonya’da ilgi odağı oldu: Uluslararası platformda büyük başarı!

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Bialystok Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen üniversite temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası ilişkiler ofisi personelini bir araya getirdi. Etkinlikte katılımcılar, üniversiteler arası iyi uygulamaları paylaşma, akademik iş birliklerini geliştirme ve uluslararası iletişim ağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

Prof. Dr. Melihan Ünlü, etkinlikte Aksaray Üniversitesi’ni tanıtan kapsamlı bir sunum gerçekleştirerek ASÜ’nün eğitim-öğretim faaliyetlerini, uluslararası vizyonunu, Erasmus programları kapsamındaki faaliyetlerini ve akademik iş birliği olanaklarını anlattı. Sunum, farklı ülkelerden gelen öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Ayrıca etkinlik kapsamında açılan Aksaray Üniversitesi standı da yoğun ilgi gördü. Polonyalı akademisyenler ve diğer ülkelerden gelen katılımcılar, ASÜ’nün sunduğu akademik ve kültürel imkânlar hakkında bilgi alarak üniversiteyle gelecekte yapılabilecek iş birlikleri konusunda olumlu geri bildirimlerde bulundu.

Etkinliğe katılan akademisyenler, Bialystok Teknoloji Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde düzenlenen akademik oturumlara katılarak ders verme ve bilgi paylaşımı gerçekleştirme imkânı da buldu.

ASÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yürütülen bu tür faaliyetlerin, üniversitenin küresel ölçekte tanınırlığını artırmaya önemli katkılar sunduğu vurgulandı.