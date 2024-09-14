Prof. Naci Görür 7.2 büyüklüğünde deprem beklediği 2 ili açıkladı. Hareketlilik başladı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı’ndaki son hareketlenmelere ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Görür, özellikle Adana'da deprem riski olduğunu vurgulayarak, "Adana'da dikkatli olunması gerekiyor. Doğu Anadolu Fayı'nın kollarının enerji transferi nedeniyle burada bir tetiklenme yaşanabilir ve bu durum deprem üretebilir" şeklinde konuştu.

HAKKARİ VE MARAŞ DEPREMLERİ İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER

Prof. Dr. Görür, sadece Adana’yı değil, Hakkari'yi de uyardı. Görür, Maraş depremlerinin Doğu Anadolu Fayı'nı hareketlendirip Arabistan levhasının kuzeye kaymasını sağladığını belirterek, "Hakkari yöresinin de bu hareketlerden etkilenmiş olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle orada dikkatli olunması gerektiğini öngörüyorum. Ancak zamanlamayı belirlemek mümkün değil" dedi.

BİNGÖL VE ÇEVRESİ İÇİN DEPREM UYARISI

Görür, Bingöl Karlıova ile Göynük arasındaki bölgeye de dikkat çekti. Bu bölgedeki potansiyel bir depremin büyüklüğünün 7,2 civarında olabileceğini ifade eden Görür, bu tür bir depremin Kuzey Anadolu Fayı'ndaki kırılmamış kesimleri de tetikleyebileceğini belirtti. "1939 Erzincan depremi, 1971 Bingöl depremini tetikledi. Enerji transferleri, geometrik olarak birbirleriyle ilişkili olan faylarda gerçekleşebilir" diyen Görür, Bingöl’den Erzincan’a kadar olan kesimde de hareketliliğin hızlanabileceğini vurguladı.